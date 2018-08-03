О самом страшном преступлении против режима в России

Российский авторитарный режим очень интересно устроен. Он поощряет развитие только самых базовых инстинктов – есть, пить, размножаться и очень просто развлекаться. Из людей натурально делают зомби, которые в принципе не могут мыслить!

Вся телевизионная пропаганда нацелена именно на это. Там мозги промывают не только лживыми новостями. Тупейшие сериалы и всякие ток-шоу показывают примитивное существование единственно нормальным. Его лозунг: "Меньше знаешь – лучше спишь!"

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Главные враги режима – это не оппозиция (она там очень слаба и беспомощна), а обычные люди, которые выбиваются за эти рамки. Тот, кто начинает подавать признаки высшей нервной деятельности – думать, чувствовать и рефлексировать – тут же становится опасным.

Дело в том, что он (или она) из зомби превращается в человека. А это в России – самое страшное преступление против государства. На таких людей тут же наваливается вся репрессивная машина, заставляя вернуться в обычное полуживотное состояние.



Режиму в России граждане нужны в полуживотном состоянии

Последний по времени (и весьма показательный пример) этого порядка – история, случившаяся на днях в городе Пермь. Местные власти по призыву православной церкви и мусульманской общины запретили проводить там "Парад зомби".

Это распространенное в мире, полностью лишенное политики мероприятие. Люди делают себе страшный грим и бродят по улицам, веселясь и пугая прохожих. На первый взгляд, ничего опасного или антигосударственного тут нет! Но власть нутром почуяла: это какая-то самодеятельность. Активность, которую никто сверху не спускал. Тут точно есть какая-то собственная мысль и даже (о ужас!) рефлексия.

Один из организаторов парада описал действия власти так: "Когда люди слышат слово "зомби", в голове возникают ассоциации: грех, смерть, похоть. Это надо сразу запретить. Ведь не может молодежь просто выйти в город и веселиться?" В России – точно не может.

В результате смотрите, что получилось: власть самых настоящих зомби запретила ЛЮДЯМ выходить на улицы и изображать зомби. Я думаю, они всерьез испугались, что кто-то из общей массы населения увидит этот парад и (не дай бог!) начнет о чем-то таком задумываться. Нет, этому не бывать!

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В общем, политическая борьба в России – это настоящий Голливуд, где небольшая группа выживших людей сражается против миллионов зомби и их боссов. Но в отличие от Голливуда, люди эту войну проигрывают.

Главная опасность для Китая

Ученые из Массачусетского технологического института (это не контора "Рога и Копыта", это лучший технический вуз в мире) опубликовали очень страшное климатическое исследование. По их данным, в недалеком будущем Великая Китайская равнина станет полностью непригодной для жизни человека. Причина – все более частые и суровые периоды экстремальной жары там.

При сохранении текущих тенденций через несколько десятилетий летом на этой равнине между реками Хуанхэ и Янцзы постоянно будет жарче 35°C при стопроцентной влажности. В таких условиях пот перестает спасать человека от перегрева, белки в мозге распадаются, наступает инсульт и человек умирает. Все.



400 миллионов людей могут мигрировать с Великой Китайской равнины

В данном случае проблема в том, что человек не один, их 400 миллионов. Это как десять Украин! Там дома, города, порты, дороги, да вообще всё. Эта равнина – центр сельскохозяйственного производства, со времен троецарствия почти вся китайская еда там выращивается. Это географическое, культурное и экономическое ядро Китая, ядро его цивилизации.

Так вот, уже сейчас там каждое лето очень жарко и очень влажно. Не 35°C пока, но уже близко. Возможно, именно поэтому Китай ударными темпами сейчас переходит на чистую и возобновляемую энергию. Местные ученые и власти понимают, что еще немного – и их страна может заживо свариться.

У них же совсем другие планы. В XXI веке Китай хочет отобрать у США звание главной страны мира. И сейчас он очень быстро идет к реализации этой цели. Мне кажется, есть какая-то злая ирония в том, что страна с самой пока грязной промышленностью на свете может сильнее всех пострадать от глобального изменения климата.

Но, строго говоря, нам всем надо с этим что-то делать, всему миру. Иначе на юге и востоке Украины, например, могут появиться огромные пустыни, а на севере дожди станут постоянными и тропическими, как мы не давно тут видели. Я думаю, этого никто не хочет. Поэтому пора браться за ум!

Россия в Африке

Одной из главных международных историй последних дней стало убийство в Африке трех российских журналистов. Репортер Орхан Джемаль, режиссер Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко расследовали деятельность российских наемников из ЧВК "Вагнер" в ЦАР.



Орхан Джемаль, Кирилл Радченко, Александр Расторгуев

Я предполагаю, что наемники журналистов и убили, поскольку не хотели, чтобы об их преступлениях узнал весь мир. Но сейчас вот весь мир, напротив, обратил внимание на присутствие россиян в Африке.

Смотрите: ЦАР практически превращается в российскую колонию, как Сирия. В Сирии россияне подавили сопротивление повстанцев и отдали страну диктатору Башару Асаду.

Сейчас то же самое происходит в ЦАР. В этой стране действует 14 повстанческих группировок, правительство контролирует только 20% территории. Но с помощью "Вагнера" местный диктатор Фостен Арканж Туадера, думаю, расправится с оппонентами. В процессе он подарит свою страну Москве, которой нужны местные алмазы, золото и уран. Классический колониализм!

Мозамбик – страна на юго-востоке Африки, недалеко от Мадакаскара. Там россияне устраивают себе базу материально-технического обеспечения для военно-морского флота. По сути, у них будет военно-морская база в Индийском океане. В Джибути на Африканском роге россияне собираются построить небольшу военную базу рядом с китайской. Но Джибути – это отдельная история. Почти весь бюджет этой страны – это деньги за аренду ее территории иностранными военными базами.

Россияне наращивают военное сотрудничество и с ДРК. Эта страна тоже богата полезными ископаемыми и тоже находится в состоянии постоянной войны всех против всех. Видимо, РФ хочет и там чем-то поживиться.

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Южный Судан, куда тоже проникают российские военные, это вообще смешная история. Там война шла настолько активно, что у действующих сторон стали заканчиваться современные вооружения и патроны к ним. Они перешли на использование дедовских методов – луков, стрел, копий, дубинок и мечей.

В долине реки Голубой Нил появились даже средневековые рабовладельческие княжества, чьи армии вооружены камнями и палками. Но Россия готова предоставить этим замечальным людям намного более совершенные средства уничтожения друг друга. Платить, наверное, будут нефтью – ничего другого в Южном Судане нет.

Но самое интересное – это Ливия. Там Россия поддерживает полевого командира – генерала Халифу Хафтара. Этот человек близок к тому, чтобы установить свой контроль над всей страной. Если получится, то Москва получит невероятно важный рычаг давления не на Африку уже, а на Европу.



Ливийский генерал Халифа Хафтар

Дело в том, что из Ливии в Италию, Испанию, Грецию и Францию постоянно идут морские караваны африканских беженцев. Если Москва получит возможность регулировать этот поток, то Европа попадет в прямую зависимость от Кремля. Он сможет шантажировать европейцев открытием плотины, сдерживающей миграционные потоки из Африки. А это уже – прямая угроза интересам Украины. И нам надо об этом знать.

Важно еще и то, что сейчас Россию и Китай в Африке никто не сдерживает. Политкорректные европейцы и американцы как огня боятся обвинений в новом колониализме. Кроме того, правительства западных стран отказываются сотрудничать с африканскими диктаторами, чтобы не нарваться на критику внутри собственных стран. Африка стала токсичной.

Да и сами эти диктаторы не хотят выслушивать европейские лекции о правах человека и верховенстве права. Поэтому туда залезают только небрезгливые россияне и китайцы. Они не стесняются пытать и убивать людей пачками, да и баснями о демократии туземцев не кормят. Вот такая невеселая история.

Поэтому если кто-то думает, что Африка – далеко и нам не должно быть никакого дела до ее проблем, я скажу: "В современном мире все связано. Подумайте еще раз!"