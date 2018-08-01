Путин – прототип африканского лидера: почему Россия вскоре превратится в Зимбабве

Жители Зимбабве в минувший понедельник выбирали себе нового президента. Многие скажут: нам то какое дело? Где Зимбабве, а где мы? А вот отвечу: очень большое дело.

Зимбабве по множеству параметров обладает разительным сходством с Российской Федерацией. Глядя на африканскую страну и на то, как дела идут там, можно с большой вероятностью спрогнозировать, что далее будет происходить в азиатской – то есть в РФ.

Читайте також: Агент Путина: почему США боятся, что Трамп сдаст родину Кремлю

Поэтому я, например, очень внимательно слежу за зимбабвийской историей. Итак, впервые за 40 лет в выборах главы государства не принимал участия 94-летний Роберт Мугабе. Когда-то этого человека воспринимали как молодого и решительного героя, который поднял страну с колен и вернул ей достоинство.

Потом Мугабе постарел и заплыл жиром полностью коррумпированной "элиты". Как всегда, ею стали его земляки, кореша и родственники. Вместе они уничтожили оппозицию, принялись грабить свою страну и, естественно, ввергли ее в чудовищный экономический кризис. Из почти самой богатой Зимбабве стала самой бедной страной Африки.

Десятилетиями Мугабе и его клан прочно удерживали власть, но в прошлом году что-то пошло не так. Президент покусился на привилегии собственной элиты, после чего она же его быстро и бескровно сняла с должности.



Роберт Мугабе

Потом временно пост президента занял Эммерсон Мнангагва – бывший главный гэбэшник Зимбабве с добрым прозвищем "крокодил". Оно привязалось к нему за привычку кидать политических оппонентов на корм этим замечательным рептилиям.

Но сейчас 75-летний Мнангагва утверждает, что перековался, стал хорошим и добрым. Вы не поверите: выяснилось, что он всегда был демократом и мечтал о свободе, но вот злой Мугабе ему не давал показать свои настоящие наклонности.

Может быть, действительно перековался? Кто его знает, ведь лицо доброе, честное. Но вот злые языки клевещут, что это все – маскарад. Цель его – обмануть Запад и получить там экономическую и политическую поддержку.



Эммерсон Мнангагва

Собственно, для этого Мнангагве и выборы понадобились. Как несложно догадаться, этот вот подобревший Бармалей (по прозвищу Крокодил) – один из главных претендентов на пост президента.

Его главный оппонент – тоже интересный персонаж. Зовут его Нельсон Чамиса. Он стал депутатом в 25 лет. Министром – в 31 год. Сейчас ему 40 лет. Если победит, то станет самым молодым президентом не только в истории Зимбабве, но и вообще во всей Африке.

Молодость у Чамисы была довольно бурной. Уже занимая государственные посты, он то и дело участвовал в митингах радикальной оппозиции. На одном из таких мероприятий люди Крокодила (его нынешнего конкурента) проломили ему череп. Чамиса едва остался жив.

Это досадный инцидент, впрочем, не помешал ему получить образование юриста, а также священника. Представляете себе: сейчас он совмещает работу адвоката, политика и пастора. Между прочим, очень успешного и без всякого томоса.

Программа у него тоже небанальная. Молодой Чамиса собирается построить в Зимбабве гиперлуп и добиться проведения в этой стране Олимпийских игр. Довольно амбиционзно, скажу я вам, но народу нравится.



Нельсон Чамиса

Поскольку пока Зимбабве страна довольно отсталая, голоса там считают медленно, официальные итоги будут лишь в середине следующей недели. Но сейчас более или менее понятно, что состоится второй тур, в которогом Крокодил Эммерсон схватится с пастором Нельсоном.

Откровенно говоря, я болею в этом поединке за пастора, но надежд на его победу немного: под контролем старой гвардии находятся и пресса, и силовики, ЦИК, и вся экономика. Кроме того, власть обладает колоссальным опытом проведения фальсификаций. Оппозиция, правда, грозит массовыми акциями протеста в случае воровства голосов. Интрига нарастает.

Читайте також: Трамп и Россия вместе управляют США?

Ну и вернусь к тому, с чего начал. Сейчас в Зимбабве мы видим противостояние местного Дмитрия Медведева с местным же Алексеем Навальным. Думаю, что после свержения Владимира Путина что-то подобное возможно и в России.



Африканский и российский лидер

Очень интересно, кто из них победит и как после победы будет себя вести. Хотим мы или нет, но судьба Украины, к большому сожалению, в значительной степени зависит от того, насколько адекватен (или неадекватен) дейсвтующий хозяин Кремля. А зимбабвийская история даст нам возможность понять, чего ждать от России в недалеком будущем.

Ливия вместо Италии

Абсолютно беспрецедентное событие произошло на днях к югу от Европы. Сенсацию сотворило ничем не примечательное итальянское судно технического обслуживания буровых платформ Asso 28. Его капитан заметил в море тонущую лодку с сотней беженцев, направлявшихся их Африки в Европу. Людей подняли на борт и отвезли в порт. Но не в европейский – итальянский или испанский, а в африканский.

Читайте також: Как президент США Дональд Трамп впервые в истории этой страны оказался предателем Родины

Asso 28 доставило своих бесценных пассажиров в Триполи – столицу Ливии. Проще говоря, отуда они отправились в свой путь через море.

Мировое сообщество (особенно – европейцы, у которых большие проблемы с миграцией) в первые часы после этого замерли в оцепенении. Все они молча, без единого звука, просто кричали: "А что, так можно было?!".



Asso 28

Я поясню. Ранее всегда по определению считалось, что спасенных в море мигрантов надо отвозить именно в Европу. Они же туда плыли? Туда. В Европе им могут оказать медицинскую помощь, разметить в приютах, ну и в целом – позаботиться. Ну и в целом: в Европе – хорошо, в Африке –плохо. Со временем утвердилось негласное правило – всех спасенных надо везти в Европу.

Но вообще-то говоря, моряки не обязаны входить в положение спасенных ими людей и везти их туда, куда те захотят. Моряки вообще не должны заниматься устройством судеб этих людей и становиться гуманитарной службой.

Обязанность капитана – выловить из воды терпящего бедствие человека и доставить его в любой пригодный для жизни порт. Всё.Триполи – не рай на земле, конечно. Но беженцев там к стенке никто не ставит, пытки и рабство им там не грозят. В общем, по закону, моряки имеют полное право высаживать этих людей в Африке. Ничего ужасного не произошло!

Но! После недолгого и всеобщего оцепенения в Европе начался страшный шум. Больше всех возмущаться стали гуманитарные организации, сделавшие спасение беженцев в Средиземном море главным направлением своей работы.



Беженцы на корабле

Они обвинили в возврате мигрантов в Африку правительство Италии. Объявили, что это было незаконно, так как в Триполи беженцам будет плохо. (Тут хочется сказать: "Извините, но в мире много кому не очень хорошо". В конце концов, в той же Ливии миллионы людей живут). Правозащитники, однако, грозят судебными разбирательствами и капитану Asso 28, и правительству.

Ярость этих людей вполне объяснима. Смотрите. Этот случай создал очень опасный прецедент. Представим себе ситуацию, при которой всех мигрантов, отплывающих из Африки, туда же и возвращают – прямо как вот этот Asso 28. Бизнес контрабандистов, занимающихся переправкой людей через море, тут же заглохнет. Никто просто не будет платить им, зная, что отплыв из Африки, приплывет не в Италию, а в Ливию.

Спасать на море будет некого! И что прикажете в этой ситуации делать многочисленным правозащитникам, получившим миллионные гранты на это такое спасение? На завод что ли идти работать? Или в на ферму? Нет, такие варианты они даже не рассматривают.



Сейчас они месяцами катаются по Средиземному морю на вполне комфортабельных судах. Повышают чувство собственной важности, спасая людей. Да еще и нормальные деньги за это получают! Очень неплохая жизнь! А тут бац – и вся эта прекрасная сказка заканчивается из-за какого-то поганого Asso 28. Ну как так? Я бы тоже возмущался.

Читайте також: Тайский триллер: почему история спасения детей из пещеры в Тайланде вызвала мировой резонанс

Но для Италии, Германии, Австрии и Европы в целом будет намного лучше, если эти правозащитники переберутся в солнечную Ливию и будут помогать несчастным мигрантам там, прямо на африканской земле. Вот тогда и посмотрим, чего они на самом деле стоят.