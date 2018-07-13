Тайский триллер: почему история спасения детей из пещеры в Тайланде вызвала мировой резонанс

Главное общемировое событие поседних дней – это, пожалуй, спасение дюжины мальчиков-футболистов и их взрослого тренера из пещеры в Таиланде. Об этой истории сообщали все мировые СМИ, поэтому, думаю, все о ней знают. Совсем коротко: они пошли в пещеру на долгую экскурсию, начался дождь, выход из пещеры затопило, люди оказались в четырех километрах от входа.

Они ждали там помощи девять дней, потом их нашли водолазы. Началась невероятно сложная операция, в ходе которой всех спасли. Но в процессе один спасатель, к сожалению, погиб.

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Речь сегодня не столько о том, что произошло, а о том, как всю эту историю восприняли в мире. Казалось бы: в мире каждый день при разных обстоятельствах погибают сотни людей, но, если честно, мало кому до этого есть дело. А вот эта история привлекла глобальное внимание. Почему?

Ну, во-первых, дети. Тут все понятно: им всегда сочувствуют сильнее, чем взрослым. Во-вторых, жуткие условия: представьте себе эмоции человека, запертого при столь ужасных обстоятельствах. Полная, могильная темнота, холод. Связи нет, еды нет, питьевой воды нет. Притока свежего воздуха нет. Кислород заканчивается. И так – девять дней!

Причем дети и их тренер счет времени быстро потеряли и уже не знали, как долго находятся под землей. Зато они точно знали, что если их не найдут, то долгая и мучительная смерть неизбежна, так как эти пещеры будут залиты водой еще несколько месяцев – именно столько в Таиланде длится сезон дождей.



Детская футбольная команда, которая застряла в шахте в Тайланде

У любого человека, представлявшего там себя, просто волосы начинали шевелиться от ужаса. Попавшим в такой переплет людям, конечно, хочется хоть как-то помочь. Например, местные жители несли еду, воду и разные полезные мелочи медикам и полицейским, разбившим лагерь у входа в пещеру. Одна из прачечных взяла на себя труд бесплатно стирать одежду спасателей.

На помощь пришел весь мир: в Таиланд прибыли профессиональные пещерные водолазы и другие специалисты из разных стран – США и Великобритании, России и Украины и десятков других.

Компании, занимающиеся производством подводного и горноспасательного оборудования, бесплатно предложили свою помощь.

Некоторые тут же бросились изготавливать детские варианты своего снаряжения. Так-то их не существует, поскольку лазить по затопленным пещерам даже для взрослых крайне опасно. Детей к таким пещерам даже близко подпускать нельзя.

Изобретатель, бизнесмен и миллиардер Илон Маск предложил спасателям воспользоваться мини-субмариной собственного изобретения. Ее срочно сделали из элементов топливной системы ракеты Falcon 9 и даже успели испытать в бассейне.



Изобретатель, бизнесмен и миллиардер Илон Маск

Субмарину доставили в Таиланд и серьезно рассматривали как один из вариантов спасения людей. Как я понял, она не подошла, поскольку пещера в некоторых местах была еще уже – туда даже человек струдом протискивался.

Но участие в этой истории Маска не прошло незамеченным. Весь мир с замиранием сердца начал следить за спасательной операцией. И практически весь мир горевал, когда под водой погиб один из водолазов Самарн Кунан. Этот человек немедленно стал национальным героем, а организацией его похорон занялся королевский двор. По местным понятиям, это просто сумасшедшая честь!

К счастью, эта смерть оказалась единственной во всей истории, никто больше не погиб. Зато всех детей и их тренера из пещеры вытащили. И уже только потом стали известны разные подробности.

Например, сейчас говорят, что тренер, чтобы не допустить среди подопечных паники или конфликтов, прямо в пещере научил их медитировать. Тем самым он сохранил и моральную стабильность группы, и сэкономил еду, воздух и воду для детей: они не тратили драгоценные ресурсы попусту.



Спасательная операция в Тайланде

Еще одна деталь: насосы, откачивавшие из пещер воду, сломались сразу после спасения первого ребенка. Из-за этого всех остальных надо было спасать как можно быстрее, так как пещеру вскоре могло полностью затопить. Это было настоящее сражение со временем.

Ну и так далее: чем дальше, тем больше нам становится известно совершенно кинематографических подробностей. Вместе они и приковали внимание всего мира к операции по спасению школьников в далеком Таиланде. Я практически не сомневаюсь, что по мотивам этой истории в Голливуде снимут леденящий душу блокбастер под названием "Пещера", например.

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Тайских школьников заменят американскими. Ну, чтобы там были не одни только мальчики, а и девочки тоже. Причем дети должны быть разных рас, чтобы не было обвинений в сексизме и расизме. Тренера, думаю, оставят азиатом – в Голливуде есть отлично работающее клише о "мудром восточном наставнике". Тут оно будет в самый раз.

Участие в операции Илона Маска и его субмарины, медитирующие школьники, тесные подземные проходы, тревога главных мировых лидеров, героически погибший спасатель и королевские похороны для него, даже внезапно отключившиеся насосы – это готовый сценарий для кино. Вопрос сейчас только в одном – какая студия купит у школьников и тренера права на экранизацию их истории.

И вы знаете, наверное, совсем неплохо, когда совершенно жуткие ситуации заканчиваются столь оглушительным, сокрушительным хэппи-эндом. Неплохо бы, чтобы таких случаев у нас было побольше.

Трамп и его друг Борис

В конце этой недели американский президент Догнальд Трамп прибудет с государственным, то есть, многодневным визитом в Великобританию. Я вам, конечно, еще расскажу об итогах его посещения Лондона, его окрестностей и Шотландии. Но сегодня хочу поделиться действительно веселыми подробностями подготовки этого визита.

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Во-первых, Трамп почти не будет появляться в столице Соединенного Королевства - то есть в Лондоне. Вы скажете: "Как же так?! Это же государственный визит! Где он будет встречаться с королевой, премьер-министром и прочими важными британцами?"

Отличный вопрос. Видимо, все встречи пройдут за городом, в особо охраняемых поместьях и замках. А шотландская часть визита пройдет на поле для гольфа. Как-то так.



Дональд Трамп, США

Такой маршрут выбран для того, чтобы не нервировать Трампа видом десятков тысяч демонстрантов, которые собираются протестовать против его приезда. Кроме того, над центром Лондона будет висеть огромный воздушный шар в виде ребенка-Трампа, сидящего в подгузниках.

Президент США, наверное, не очень хочет, чтобы его фотографировали на таком фоне.

Кроме того, Трамп, как очень вежливый гость, сказал, что ожидает увидеть в Великобритании хаос, распад и развал всего на свете. Тут он, скорее всего, прав: из-за ухода в отставку ряда министров в Лондоне начался тяжелейший политический кризис.



Борис Джонсон, Великобритания

Организатор кризиса – это бывший уже министр иностранных дел Борис Джонсон. Это главный сторонник так называемого "жесткого" Брексита, основной противник премьер-министра Терезы Мэй в Консервативной партии. Трамп всегда поддерживал "Брексит", а Терезу Мэй публично называл "злобной школьной училкой". Джонсон же нелестно отзывался о Хиллари Клинтон – главной сопернице Трампа на выборах 2016 года.

У нее крашеные светлые волосы, тонкие губы и стальной взгляд голубых глаз. Она выглядит точно как садистка-медсестра из сумасшедщего дома, – сказал тогда британец.

Вероятно, из-за всего этого Трамп решил, что Джонсон к нему хорошо относится. Во внутренней британской политической борьбе он поддержал уволенного главу МИДа, сказав, что считает того "своим другом".

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Может быть, сейчас дело обстоит именно так. Но в прошлом Джонсон точно себя приятелем Трапма не считал.

Ошеломляющее невежество Трампа демонстрирует, что у него явно съехала крыша. Откровенно говоря, он совсем не годится для исполнения обязанностей президента США, – так о нынешнем американском президенте отзывался Джонсон.

Кроме того, Джонсон как-то сказал, что с удовольствием показал бы Трампу Лондон, но не хотел бы подвергать своих земляков "беспричинному риску встречи с Дональдом Трампом". В общем, когда президент США сказал, что в Лондоне ему будет "очень интересно", он даже сам, видимо, не знал, насколько прав окажется.