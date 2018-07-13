Пригоди "Малюка Трампа" у Лондоні: потішні колажі з соцмереж

Користувачі соцмереж відреагували кумедними колажами на візит президента США Дональда Трампа.

12 липня президент США Дональд Трамп після дводенного саміту НАТО у Брюсселі прибув з першим офіційним візитом у Великобританію.

Читайте також: На вечері саміту НАТО президент Єврокомісії ледве стояв на ногах: відео

Протестуючи проти його приїзду на вулиці Лондона вийшли сотні людей. Організатори акції запустили у небо велику повітряну кулю у вигляді дитини у підгузку з обличчям схожим на Дональда Трампа.

Інтернет-юзери показали, як би виглядав "Малюк Трамп" на офіційних зустрічах замість реального президента США.

German TV show @heuteshow have replaced Trump with the baby blimp and it's perfect pic.twitter.com/RcDE0juip4 — Marcel Dirsus (@marceldirsus) 13 липня 2018 р.

Thank you from across the pond! We truly appreciate your protests!!

#TrumpBaby pic.twitter.com/5BUXJwFdNP — Deb from IL (@MyRedBeetle) 13 липня 2018 р.

У "Малюка Трампа" з'явився навіть власний профіль у Twitter.