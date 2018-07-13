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Пригоди "Малюка Трампа" у Лондоні: потішні колажі з соцмереж

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Візит Трампа у Великобританію: реакція соцмереж
Візит Трампа у Великобританію: реакція соцмереж / Twitter

Користувачі соцмереж відреагували кумедними колажами на візит президента США Дональда Трампа.

12 липня президент США Дональд Трамп після дводенного саміту НАТО у Брюсселі прибув з першим офіційним візитом у Великобританію.

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Протестуючи проти його приїзду на вулиці Лондона вийшли сотні людей. Організатори акції запустили у небо велику повітряну кулю у вигляді дитини у підгузку з обличчям схожим на Дональда Трампа.

Інтернет-юзери показали, як би виглядав "Малюк Трамп" на офіційних зустрічах замість реального президента США.

У "Малюка Трампа" з'явився навіть власний профіль у Twitter.

 

Теги: Дональд Трамп Новини України Великобританія Лондон протести Меми Курйозні новини
Джерело: 24 Канал
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