На вечері саміту НАТО президент Єврокомісії ледве стояв на ногах: відео

Під час урочистої вечері за участю світових лідерів в рамках саміту НАТО у Брюсселі президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер потрапив у доволі пікантну ситуацію.

Журналістам вдалось зафіксувати, як європосадовець ледве тримається на ногах і важко обходиться без сторонньої допомоги.

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На відео, яке серед інших поширив польський канал Polsat, видно, як Юнкера по черзі підтримують то за спину, то за руки український президент Петро Порошенко, президент Фінляндії, прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте.



Юнкеру було важко обійтись без сторонньої допомоги на вечері саміту НАТО

Помітно, що Юнкеру настільки важко втримати рівновагу, що без допомоги він не може навіть піднятись на сходи.



Юнкеру допомагають піднятись на сходи



Юнкеру допомагають спуститись зі сходів

Своєю поведінкою президент Єврокомісії сильно нагадував нетверезу людину.

До слова, раніше сам політик наполягав, що в нього радикуліт, який іноді позначається на координації рухів.

У середу ввечері в рамках дводенного саміту НАТО у Брюсселі відбулась урочиста вечеря за участю світових лідерів.