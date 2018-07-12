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На ужине саммита НАТО президент Еврокомиссии еле стоял на ногах: видео

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Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер с трудом держится на ногах на ужине саммита НАТО
Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер с трудом держится на ногах на ужине саммита НАТО / Кадр из видео

Во время торжественного ужина с участием мировых лидеров в рамках саммита НАТО в Брюсселе президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер попал в довольно пикантную ситуацию.

Журналистам удалось зафиксировать, как еврочиновник еле держится на ногах и тяжело обходится без посторонней помощи.

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На видео, которое среди других распространил польский канал Polsat, видно, как Юнкера по очереди поддерживают то за спину, то за руки украинский президент Петр Порошенко, президент Финляндии, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.

Юнкер НАТО
Юнкеру было трудно обойтись без посторонней помощи на ужине саммита НАТО

Заметно, что Юнкеру настолько трудно удержать равновесие, что без помощи он не может даже подняться на лестницу.

Юнкер НАТО
Юнкеру помогают подняться на лестницу

Юнкер НАТО
Юнкеру помогают спуститься по лестнице

Своим поведением президент Еврокомиссии сильно напоминал нетрезвого человека.

К слову, ранее сам политик настаивал, что у него радикулит, который иногда сказывается на координации движений.

В среду вечером в рамках двухдневного саммита НАТО в Брюсселе состоялся торжественный ужин с участием мировых лидеров.

Теги: Новости политики Бельгия НАТО Еврокомиссия Жан-Клод Юнкер
Источник: 24 Канал
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