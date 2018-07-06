В Раде завелись "зайцы": нардеп рассмешил забавными сториз

Народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Сергей Лещенко показал работу Верховной Рады в пятницу во всей красе.

Чтобы хоть как-то разбавить серые парламентские будни, нардеп решил немного покреативить.

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Сначала в сториз на своей странице в Instagram он показал, как происходит регистрация депутатов в системе "Рада".

А потом показал свое выступление с трибуны и своей коллеги по фракции Светланы Залищук с забавными масками эмодзи в виде зайцев.



Лещенко "одел" Светлану Залищук в маску зайца



Лещенко показал себя в маске "зайца"

В сети начали смеяться по этому поводу.

Ранее 6 июля Сергей Лещенко изрядно поскандалил в Раде с главным радикалом страны Олегом Ляшко. Не обошлось без нецензурных выражений.