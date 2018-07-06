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Украинский нардеп сконфузился в прямом эфире, говоря про Федерику Могерини

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Геннадий Ткачук опозорился в прямом эфире
Геннадий Ткачук опозорился в прямом эфире / Prioritet.org

Народный депутат Украины от "Блока Петра Порошенко" Геннадий Ткачук опозорился в прямом эфире одного из украинских телеканалов. Так, судя по заявлению политика, он считает, что верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини – это два разных человека. Федерику Ткачук назвал "госпожа", а Могерини – "господином".

Во время своей речи народный депутат несколько раз упомянул "Федерику" в женском роде, а "Могерини" – в мужском. Очевидно, он имел в виду, что это – два разных человека.

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"Господин Могерини заявил, что только слепой не может видеть тех изменений, которые сегодня происходят в Украине", – сказал Ткачук.

Ведущая попыталась исправить ситуацию и отметила, что Федерика – женщина. Однако депутат не понял намека.

Федерика – госпожа, а Могерини сказал, что сегодня в Украине происходят тектонические сдвиги. Ну, я, может, перепутал, кто из них что говорил, но сам факт ...,
– продолжил Ткачук после замечания ведущей.

К слову, ранее, проникшись перезахоронением Александра Олеся в Украине, депутат от "Оппозиционного блока" Вадим Рабинович задался вопросом, кто за последние 10 лет пригласил поэта в Украину хотя бы раз. При том, что Александр Олесь умер в 1944 году.

Теги: Новости Украины Новости политики Федерика Могерини Блок Петра Порошенко Курьезные новости Евросоюз
Источник: 24 канал
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