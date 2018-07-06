Український нардеп сконфузився у прямому ефірі, говорячи про Федеріку Могеріні

Народний депутат України від "Блоку Петра Порошенка" Геннадій Ткачук осоромився у прямому ефірі одного з українських телеканалів. Так, судячи з заяви політика, він вважає, що верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федеріка Могеріні – це дві різні людини. Федеріку Ткачук назвав "пані", а Могеріні – "паном".

Під час своєї промови народний депутат кілька разів згадав "Федеріку" в жіночому роді, а "Федеріку Могеріні" – в чоловічому. Очевидно, він мав на увазі, що це – дві різні людини.

Читайте також: Медведєв сконфузився на футбольному матчі ЧС-2018 у Росії: промовисте фото

"Пан Федеріка Могеріні заявив, що тільки сліпий не може побачити тих змін, які сьогодні відбуваються в Україні", – сказав Ткачук.

Ведуча спробувала виправити ситуацію і зазначила, що Федеріка – жінка. Проте депутат не зрозумів натяку.

Федеріка – пані, а Могеріні сказав, що сьогодні в Україні відбуваються тектонічні зрушення. Ну, я, може, переплутав, хто з них що говорив, але сам факт...,

– продовжив Ткачук після зауваження ведучої.

До слова, раніше, перейнявшись перепохованням Олександра Олеся в Україні, депутат від "Опозиційного блоку" Вадим Рабінович задався питанням, хто за останні 10 років запросив поета в Україну хоча б раз. При тому, що Олександр Олесь помер у 1944 році.