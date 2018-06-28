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Телеканал новин 24 Новини Новини світу

Медведєв сконфузився на футбольному матчі ЧС-2018 у Росії: промовисте фото

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Медведєв заснув на футбольному матчі
Медведєв заснув на футбольному матчі / Фото з Twitter

Прем'єр-міністр Російської Федерації Дмитро Медведєв заснув на футбольному матчі 3 туру групової стадії ЧС-2018 між збірними Сербії та Бразилії у Москві.

Фото Медведєва, який заснув, спостерігаючи за грою показали у Twitter.

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На світлині видно, що російський прем'єр дивиться матч у компанії президента ФІФА Джанні Інфантіно.

Також, як видно на кадрі, Медведєв заснув на початку футбольного поєдинку – на 7 хвилині.

 

Теги: Новини Росії Чемпіонат світу з футболу - 2018 Дмитро Медведєв Курйозні новини
Джерело: 24 Канал
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