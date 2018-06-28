Медведєв сконфузився на футбольному матчі ЧС-2018 у Росії: промовисте фото
Прем'єр-міністр Російської Федерації Дмитро Медведєв заснув на футбольному матчі 3 туру групової стадії ЧС-2018 між збірними Сербії та Бразилії у Москві.
Фото Медведєва, який заснув, спостерігаючи за грою показали у Twitter.
Читайте також: Медведєв потролив сам себе
На світлині видно, що російський прем'єр дивиться матч у компанії президента ФІФА Джанні Інфантіно.
Також, як видно на кадрі, Медведєв заснув на початку футбольного поєдинку – на 7 хвилині.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі