Медведев сконфузился на футбольном матче ЧМ-2018 в России: красноречивое фото
Премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев уснул на футбольном матче 3 тура групповой стадии ЧМ-2018 между сборными Сербии и Бразилии в Москве.
Фото Медведева, который уснул, наблюдая за игрой показали в Twitter.
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На фотографии видно, что российский премьер смотрит матч в компании президента ФИФА Джанни Инфантино.
Также, как видно на кадре, Медведев уснул на начале футбольного поединка – на 7 минуте.
Источник: 24 Канал
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