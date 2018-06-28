Медведев сконфузился на футбольном матче ЧМ-2018 в России: красноречивое фото

Премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев уснул на футбольном матче 3 тура групповой стадии ЧМ-2018 между сборными Сербии и Бразилии в Москве.

Фото Медведева, который уснул, наблюдая за игрой показали в Twitter.

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На фотографии видно, что российский премьер смотрит матч в компании президента ФИФА Джанни Инфантино.

Также, как видно на кадре, Медведев уснул на начале футбольного поединка – на 7 минуте.