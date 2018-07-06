"Сосунчик, пид***с и ахметовский клоун": депутаты поскандалили в пустой Раде – видео 18+

В пятницу, 6 июля, народные депутаты Сергей Лещенко и Мустафа Найем поскандалили с главным радикалом Олегом Ляшко.

Когда в пустом сессионном зале оставалось несколько депутатов, между нардепами от "БПП" и лидером радикалов разгорелся конфликт.

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На видео, которое сумели снять журналисты из ложи для прессы, доподлинно не понятно, с чего начался спор.

Слышно, как Лещенко обзывает Ляшко "парнем-сосунчиком" и спрашивает "сладкий ли у Ахметова". Ляшко в свою очередь нецензурно обозвал Лещенко.

Видно также, как Ляшко вместе со своими нардепами подходит к местам, где сидят нардепы от БПП, однако до драки не дошло.

Нардеп от "БПП" Мустафа Найем несколько раз выкрикнул в адрес лидера Радикальной партии: "Иди отсюда!" "Не позорь себя и парламент!"

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!

Смотрите видео, как Ляшко, Лещенко и Найем скандалят в Раде: