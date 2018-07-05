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00:31, 4 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Депутаты от "БПП" устроили демарш в Раде: без них набралось 240 голосов

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Верховная Рада
Верховная Рада / 24 Канал

Большинство депутатов от фракции "Блок Петра Порошенко" в Верховной Раде бойкотировали вечернее заседание парламента в четверг, 5 июля.

Утром в четверг нардепы отказались рассматривать вопрос об увольнении членов ЦИК.

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После этого в президентской фракции "Блок Петра Порошенко" заявили, что отказываются от голосования дальнейших голосований в Раде, пока нардепы не вернутся к рассмотрению вопроса обновления состава ЦИК.

На вечернем пленарном заседании парламента электронная регистрация показала, что в зале присутствуют 360 народных депутатов.

Однако, даже несмотря на отсутствие большей части депутатов крупнейшей парламентской фракции (во фракцию "Блок Петра Порошенко" входит 136 нардепов) Раде таки удалось продолжить работу и даже принять один законопроект.

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Так, за проект Закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения официального опубликования законов Украины и других нормативно-правовых актов за основу набралось 240 голосов народных депутатов. Проголосовало за него и 10 нардепов от "БПП".

Попытка Порошенко узурпировать власть объединила парламент. Не получив большинство в новом составе ЦИК, Блок Порошенко совершил демарш и вышел из зала. Но есть 240 голосов и без них,
– написал в своем Twitter нардеп Сергей Лещенко, который также входит в состав фракции "Блок Петра Порошенко".

 

Теги: Новости Украины Верховная Рада Новости политики Блок Петра Порошенко Законодательство Законопроект Сергей Лещенко ЦИК
Источник: 24 Канал
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