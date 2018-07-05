Депутати від "БПП" влаштували демарш у Раді: без них назбиралось 240 голосів

Більшість депутатів від фракції "Блок Петра Порошенка" у Верховній Раді бойкотували вечірнє засідання парламенту у четвер, 5 липня.

Вранці у четвер нардепи відмовились розглядати питання про звільнення членів ЦВК.

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Після цього у президентській фракції "Блок Петра Порошенка" заявили, що відмовляються від голосування подальших голосувань у Раді, поки нардепи не повернуться до розгляду питання оновлення складу ЦВК.

На вечірньому пленарному засіданні парламенту електронна реєстрація показала, що в залі присутні 360 народних депутатів.

Проте навіть попри відсутність більшої частини депутатів найбільшої парламентської фракції (у фракцію "Блок Петра Порошенка" входить 136 нардепів) Раді таки вдалось продовжити роботу і навіть ухвалити один законопроект.

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Так, за проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення офіційної публікації законів України та інших нормативно-правових актів за основу назбиралось 240 голосів народних депутатів. Проголосувало за нього і 10 нардепів від "БПП".

Спроба Порошенка узурпувати владу об'єднала парламент. Не отримавши більшість у новому складі ЦВК, Блок Порошенка здійснив демарш і вийшов із залу. Але є 240 голосів і без них,

– написав у своєму Twitter нардеп Сергій Лещенко, який також входить до складу фракції "Блок Петра Порошенка".