БПП і "Народному фронту" не вигідна нова ЦВК, – експерт

Зрив голосування за оновлення Центральної виборчої комісії – це не розкол у правлячій коаліції. Новий склад ЦВК не вигідний ані БПП, ані "Народному фронту".

Таку думку 24 каналу висловив політичний експерт Петро Олещук.

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Всіх влаштовує нинішній склад ЦВК, який давно втратив легітимність. В "Народному фронті" сприймають формування нового складу ЦВК як загрозу дострокових виборів, які ця партія програє і піде з політики. Але БПП і "НФ" не можуть просто зробити вигляд, що все нормально. Тому, в тому числі, і для західних партнерів розігрується цирк під назвою "Затвердження нового складу ЦВК",

– зазначає Олещук.

Крім того, політолог звертає увагу на ще один цікавий момент – відсутність у новому складі представника "Опоблоку". На його думку, ситуація могла б бути використана як формальний привід, щоб зірвати голосування. "Опоблок" – одна з парламентських фракцій. Відповідно, присутність його представника в ЦВК важливо для легітимності органу.

Водночас, за словами Олещука, наразі невідомо, чи до виборів 2019 року буде оновлено склад ЦВК. Адже зараз депутати підуть на канікули. А восени, зауважує він, коли парламент знову збереться, де-факто буде розпал президентської кампанії.

Якщо восени буде сформовано новий склад ЦВК, поки він приступить до виконання своїх обов’язків, то це поставить під сумнів успішне проведення виборів. І це може бути використано як аргумент, щоб не затверджувати нову ЦВК. А старий склад ЦВК може поставити під сумнів результати виборів. Можливо, така ідея теж закладається більшістю і президентом. Порошенку і БПП не потрібен новий склад ЦВК,

– наголосив Петро Олещук.

Експерт підкреслив, що нинішній голова ЦВК Михайло Охендовський для Порошенка і БПП – прекрасний керівник. Він, як Фігаро, слуга двох панів, обслуговуватиме всіх, хто буде при владі.

Нагадаємо, 5 липня у порядок денний засідання Верховної Ради України планувалось поставити питання про обрання нового складу Центральної виборчої комісії. Кандидати до ЦВК прийшли на засідання Верховної Ради. Проте, розгляду питання так і не відбулось. Коли справа дійшла до розгляду, майже всі фракції висловились проти.