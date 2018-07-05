"Народний фронт" пояснив, чому відмовився розглядати зміну складу ЦВК

У четвер, 5 липня, у порядок денний засідання Верховної Ради України планувалось поставити питання про обрання нового складу Центральної виборчої комісії. Кандидати до ЦВК прийшли на засідання Верховної Ради. Проте, розгляду питання так і не відбулось.

Про це розповіла у прямому ефірі кореспондент 24 каналу.

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Члени БПП зранку запевняли, що голосування точно буде сьогодні, 5 липня.

У нас сьогодні максимальна концентрація, ми підтримаємо тих кандидатів, які відповідно до своїх якостей можуть обіймати посаду члена ЦВК, – заявила народний депутат, член фракції БПП Ірина Луценко.

Але коли справа дійшла до розгляду, майже всі фракції висловились проти.

Проголосувати в такому вигляді – це завдати серйозного удару по дипломатичних позиціям України, ускладнити нашу боротьбу щодо поглиблення санкцій проти Росії. Парламентська асамблея Ради Європи чітко заявила, що згідно з міжнародними стандартами в українському ЦВК мають бути представлені усі фракції парламенту, – наголосив нардеп, член фракції "Народний фронт" Леонід Ємець.

БПП запропонував шість кандидатур, НФ – три, інші фракції по одній. Окрім "Опоблоку". Багато народних депутатів остерігаються, що через це "Опозиційний блок" може згодом оскаржити вибори в суді.

Наразі, коли повернуться до розгляду питання про ЦВК – не відомо.