"Народный фронт" объяснил, почему отказался рассматривать смену состава ЦИК

В четверг, 5 июля, в повестку дня заседания Верховной Рады Украины планировалось поставить вопрос об избрании нового состава Центральной избирательной комиссии. Кандидаты в ЦИК пришли на заседание Верховной Рады. Однако, рассмотрение вопроса так и не состоялось.

Об этом рассказала в прямом эфире корреспондент 24 канала.

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Члены БПП утром уверяли, что голосование точно будет сегодня, 5 июля.

У нас сегодня максимальная концентрация, мы поддержим тех кандидатов, которые согласно своим качествам могут занимать должность члена ЦИК,

– заявила народный депутат, член фракции БПП Ирина Луценко.

Но когда дело дошло до рассмотрения, почти все фракции высказались против.

Проголосовать в таком виде – это нанести серьезный удар по дипломатическим позициям Украины, осложнить нашу борьбу по углублению санкций против России. Парламентская ассамблея Совета Европы четко заявила, что согласно международным стандартам в украинском ЦИК должны быть представлены все фракции парламента,

– подчеркнул нардеп, член фракции "Народный фронт" Леонид Емец.

БПП предложил шесть кандидатур, НФ – три, остальные фракции по одному. Кроме "Оппоблока". Многие народные депутаты опасаются, что из-за этого "Оппозиционный блок" может впоследствии оспорить выборы в суде.

Пока же, когда вернутся к рассмотрению вопроса о ЦИК – неизвестно.