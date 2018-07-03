Коли та як у Верховній Раді обиратимуть новий склад ЦВК

На цьому пленарному тижні народні депутати планують проголосувати в першому читанні за зняття депутатської недоторканності, а також обрати новий склад Центральної виборчої комісії.

Про це розповіла журналістка 24 каналу в прямому ефірі.

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У вівторок, 3 липня, народні обранці мають закінчити розгляд пакету законопроектів, які стосуються соціального захисту дітей, зокрема, виплати та оподаткування аліментів. А от питання стосовно ЦВК ставлять до розгляду лише на четвер, 5 липня, проте, першим питанням.

Спершу депутати повинні звільнити теперішній склад ЦВК. Адже у 13 з 15 членів ЦВК вже закінчився строк перебування на посаді. Дане питання з'являється вже не вперше у порядку денному роботи Верховної Ради. Подання Президента України щодо нового складу ЦВК містить 14 кандидатів, які претендують на 13 вакантних місць. Хто буде зайвим – дізнаємося у четвер, 5 липня.

Нагадаємо, у структурі Верховної Ради України створять комітет розвідки. Про це повідомив голова Верховної Ради Андрій Парубій під час обговорення стану виконання Угоди про асоціацію України з Європейським союзом.

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