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22:30, 29 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Когда и как в Верховной Раде будут выбирать новый состав ЦИК

26 Читати новину українською

На этой пленарной неделе народные депутаты планируют проголосовать в первом чтении за снятие депутатской неприкосновенности, а также избрать новый состав Центральной избирательной комиссии.

Об этом рассказала журналистка 24 канала в прямом эфире.

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Во вторник, 3 июля, народные избранники должны закончить рассмотрение пакета законопроектов, которые касаются социальной защиты детей, в частности, выплаты и налогообложение алиментов. А вот вопрос относительно ЦИК ставят на рассмотрение только на четверг, 5 июля, однако, первым вопросом.

Сначала депутаты должны уволить нынешний состав ЦИК. Так как у 13 из 15 членов ЦИК уже истек срок пребывания на посту. Данный вопрос появляется уже не впервые в повестке дня работы Верховной Рады. Представление Президента Украины относительно нового состава ЦИК содержит 14 кандидатов, которые претендуют на 13 вакантных мест. Кто будет лишним – узнаем в четверг, 5 июля.

Напомним, в структуре Верховной Рады Украины создадут комитет разведки. Об этом сообщил глава Верховной Рады Андрей Парубий во время обсуждения состояния выполнения Соглашения об ассоциации Украины с Европейским союзом.

Теги: Новости Украины Новости политики Верховная Рада ЦИК
Источник: 24 канал
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