Верховна Рада звернулася з важливими закликами до Євросоюзу

Верховна Рада у четвер, 5 липня, закликала інституції Євросоюзу сприяти максимальному використанню можливостей інтеграції України до внутрішнього ринку ЄС. Відповідну постанову №8551 із заявою парламенту підтримали 233 народних депутати.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Згідно з документом, Верховна Рада очікує від ЄС підтвердження "стратегічної ролі України як держави-партнера для постачання газу в Європейський Союз".

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У заяві наголошуєтеся, що парламент очікує від ЄС заходів, які унеможливлять будівництво "політично мотивованого проекту" – транзитного газопроводу "Північний потік-2", що загрожує енергетичній безпеці України і всієї Європи.

Верховна Рада також визнає необхідність формування спільного бачення шляхів інтеграції України в єдиний цифровий ринок ЄС, посилення співпраці в митній сфері та енергетиці.

Верховна Рада України наголошує на необхідності формування стратегічного підходу до співпраці між Україною і Європейським Союзом в енергетичній сфері на основі принципу солідарності і довіри,

– мовиться у зверненні.

Народні обранці також закликають ЄС спільно з іншими міжнародними донорами розробити нову комплексну стратегію підтримки України на основі ідей, закладених у концепцію Європейського плану для України.

Нардепи також наголосили на важливості збереження санкцій, введених Євросоюзом після анексії Криму та тимчасової окупації Донбасу.

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Окрім того, Верховна Рада закликала посилити міжнародний тиск на Росію в питанні негайного і безумовного звільнення всіх незаконно утримуваних на території цієї держави громадян України, які протиправно утримуються з політичних мотивів, а також звільнення заручників, яких утримують на тимчасово окупованих територіях Донбасу і Криму.

Підкреслюю необхідність подальшого тиску на Російську Федерацію для надання її згоди в Раді безпеки ООН на розгортання миротворчої місії ООН на Донбасі, перш за все вздовж українсько-російського державного кордону,

– зазначається в заяві.

При цьому нардепи відзначили, що, незважаючи на виклики і загрози, схвалені українським парламентом закони для узгодження дорожньої карти законодавчого забезпечення реалізації Угоди про асоціацію забезпечили значний рух вперед в адаптації українського законодавства відповідно до законодавства ЄС.