Верховная Рада обратилась с важными призывами к Евросоюзу

Верховная Рада в четверг, 5 июля, призвала институты Евросоюза способствовать максимальному использованию возможностей интеграции Украины во внутренний рынок ЕС. Соответствующее постановление №8551 с заявлением парламента поддержали 233 народных депутата.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Согласно документу, Верховная Рада ожидает от ЕС подтверждения "стратегической роли Украины как государства-партнера для поставки газа в Европейский Союз".

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В заявлении отмечается, что парламент ожидает от ЕС мер, которые сделают невозможным строительство "политически мотивированного проекта" транзитного газопровода "Северный поток-2", что угрожает энергетической безопасности Украины и всей Европы.

Верховная Рада также признает необходимость формирования общего видения путей интеграции Украины в единый цифровой рынок ЕС, усиления сотрудничества в таможенной сфере и энергетике.

Верховная Рада Украины настаивает на необходимости формирования стратегического подхода к сотрудничеству между Украиной и Европейским Союзом в энергетической сфере на основе принципа солидарности и доверия,

– говорится в обращении.

Народные избранники также призывают ЕС совместно с другими международными донорами разработать новую комплексную стратегию поддержки Украины на основе идей, заложенных в концепцию Европейского плана для Украины.

Нардепы также отметили важность сохранения санкций, введенных Евросоюзом после аннексии Крыма и временной оккупации Донбасса.

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Кроме того, Верховная Рада призвала усилить международное давление на Россию в вопросе немедленного и безусловного освобождения всех незаконно удерживаемых на территории РФ граждан Украины, которые незаконно удерживаются по политическим мотивам, а также освобождения заложников, которых удерживают на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма.

Подчеркиваю необходимость дальнейшего давления на Российскую Федерацию для предоставления ее согласия в Совете безопасности ООН на развертывание миротворческой миссии ООН на Донбассе, прежде всего вдоль украинско-российской государственной границы,

– отмечается в заявлении.

При этом нардепы отметили, что, несмотря на вызовы и угрозы, принятые украинским парламентом законы для согласования дорожной карты по законодательному обеспечению реализации Соглашения об ассоциации обеспечили значительное движение вперед в адаптации украинского законодательства в соответствии с законодательством ЕС.