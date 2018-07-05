Верховная Рада приняла закон о введении "единого окна" на таможне: что предусматривает документ

В четверг, 5 июля, Верховная Рада Украины приняла во втором чтении законопроект №7010 "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины относительно внедрения механизма "единого окна" и оптимизации осуществления контрольных процедур при перемещении товаров через таможенную границу Украины". Свои голоса "за" отдали 254 народных депутата.

Об этом сообщает "РБК-Украина".



В пояснительной записке к законопроекту говорится, что создание и использование механизма "единого окна" для международной торговли является лучшей мировой практикой, которая способствует международной торговле и повышает институциональные возможности государственных органов.

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В тексте пояснительной записки также отмечается, что в августе 2016 Кабинет министров Украины сделал первый шаг для внедрения "единого окна", однако функционирование и развитие этого механизма практически невозможно из-за отсутствия необходимых законодательных изменений.



Отметим, что законопроектом предлагается внести изменения в ряд действующих законов, в частности – в Таможенный кодекс Украины.

Так, документ дает определение понятию "механизм единого окна" и документом регулируется порядок его реализации. В обязанности Государственной фискальной службы отнесено определение кодов УКТ ВЭД товаров, перемещаемых через таможенную границу Украины, в отношении которых установлены запреты или ограничения. Также на ДФС документом возлагается обязанность опубликовать на своем сайте списки таких запретов или ограничений.

Законопроектом предусматривается получение таможнями в электронной форме разрешительных документов от уполномоченных государственных органов, которые выдают такие документы, с использованием механизма "единого окна" и осуществления таможнями соответствующих таможенных формальностей на основании такой информации.