Верховна Рада схвалила закон про введення "єдиного вікна" на митниці: що передбачає документ

У четвер, 5 липня, Верховна Рада України схвалила у другому читанні законопроект №7010 "Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо запровадження механізму "єдиного вікна" і оптимізації здійснення контрольних процедур при переміщенні товарів через митний кордон України". Свої голоси "за" віддали 254 народних депутати.

Про це повідомляє "РБК-Україна".

У пояснювальній записці до законопроекту мовиться, що створення і використання механізму "єдиного вікна" для міжнародної торгівлі є найкращою світовою практикою, яка сприяє міжнародній торгівлі та підвищує інституційні можливості державних органів.

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У тексті пояснювальної записки також наголошується, що в серпні 2016 року Кабінет міністрів України зробив перший крок для впровадження "єдиного вікна", проте функціонування і розвиток цього механізму є практично неможливим через відсутність необхідних законодавчих змін.

Зазначимо, що законопроектом пропонується внести зміни до низки чинних законів, зокрема, – до Митного кодексу України.

Так, документ дає визначення поняттю "механізм єдиного вікна" і документом регулюється порядок його реалізації. До обов'язків Державної фіскальної служби віднесено визначення кодів УКТ ЗЕД товарів, що переміщуються через митний кордон України, щодо яких встановлено заборони чи обмеження. Також на ДФС документом покладається обов’язок опублікувати на своєму сайті списки таких заборон або обмежень.

Законопроектом передбачається отримання митницями в електронній формі дозвільних документів від уповноважених державних органів, які видають такі документи, з використанням механізму "єдиного вікна" і здійснення митницями відповідних митних формальностей на підставі такої інформації.