Вручение знаков отличия и флагов президентом Украины состоялось во время торжеств на Софиевской площади, информирует 24 Канал.
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Вручение ко Дню Независимости
Так, во время торжеств ко Дню Независимости боевое знамя от президента Украины получили:
- 42 отдельная механизированная бригада ОК "Запад" Сухопутных войск ВСУ. Боевое знамя вручено командиру, подполковнику Сергею Лисовенко.
- Отдельная артиллерийская бригада НГУ Украины. Боевое знамя вручено командиру, Герою Украины, подполковнику Олегу Голинею.
Вручение боевого знамени 42 бригаде / фото Офис Президента
Интересно! После вручения боевого знамени по воинской части издается приказ, согласно которому устанавливается место для его хранения и назначаются знаменосец, ассистенты и знаменосный взвод.
Также 40 бригаде тактической авиации Воздушного командования "Центр" ВС ВСУ присвоено почетное наименование "Призрак Киева". Ленту с почетным наименованием получил командир, полковник Виктор Данилюк.
Вручение название "Призрак Киева" / фото Офис Президента
Кроме этого 103 отдельной территориальной бригаде Сил территориальной обороны присвоено название имени Андрея Шептицкого. Ленту получил командир, полковник Игорь Бандаренко.
Кроме этого, ленту "За мужество и отвагу" для боевого знамени вручили:
- 58 отдельной мотопехотной бригаде им. И. Выговского ОК "Север" Сухопутных войск ВСУ. Отличие получил командир, полковник Руслан Шевчук. А также
- 77 отдельной аэромобильной бригаде ДШВ. Отличие получил подполковник Сергей Нестерчук.
- 31 бригаде им. генерал-майора А. Ратиевского НГУ Украины. Отличие получил полковник Евгений Шульга.