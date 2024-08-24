Вручение знаков отличия и флагов президентом Украины состоялось во время торжеств на Софиевской площади, информирует 24 Канал.

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Вручение ко Дню Независимости

Так, во время торжеств ко Дню Независимости боевое знамя от президента Украины получили:

42 отдельная механизированная бригада ОК "Запад" Сухопутных войск ВСУ. Боевое знамя вручено командиру, подполковнику Сергею Лисовенко.

Отдельная артиллерийская бригада НГУ Украины. Боевое знамя вручено командиру, Герою Украины, подполковнику Олегу Голинею.

Вручение боевого знамени 42 бригаде / фото Офис Президента

Интересно! После вручения боевого знамени по воинской части издается приказ, согласно которому устанавливается место для его хранения и назначаются знаменосец, ассистенты и знаменосный взвод.

Также 40 бригаде тактической авиации Воздушного командования "Центр" ВС ВСУ присвоено почетное наименование "Призрак Киева". Ленту с почетным наименованием получил командир, полковник Виктор Данилюк.

Вручение название "Призрак Киева" / фото Офис Президента

Кроме этого 103 отдельной территориальной бригаде Сил территориальной обороны присвоено название имени Андрея Шептицкого. Ленту получил командир, полковник Игорь Бандаренко.

Кроме этого, ленту "За мужество и отвагу" для боевого знамени вручили: