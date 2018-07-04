Мільярд євро для України: у Європарламенті зробили останній найважливіший крок

Президент Європейського парламенту Антоніо Таяні підписав рішення щодо надання Україні 1 мільярда євро макрофінансової допомоги.

Про це повідомив посол України в Бельгії, представник України в ЄС і Європейському співтоваристві з атомної енергії Михайло Точицький у Twitter.

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"Рішення ЄП і Ради щодо надання макрофінансової допомоги Україні в розмірі 1 мільярда євро було підписано президентом Таяні та головою Австрії напередодні 20-го саміту Україна – ЄС", – зазначив дипломат.

Крім того, він подякував за підтримку всім друзям України в ЄС.

Decision of the EP and the Council providing the Macro-financial assistance to Ukraine amounting 1bn EUR has been signed today by President Tajani and Austrian Presidency on the eve of 20th UA-EU Summit. Thanks a lot for the support to all friends of Ukraine in the EU! — Mykola Tochytskyi (@tochytskyi) 4 July 2018

Нагадаємо, 13 червня Президент України Петро Порошенко заявив, що більшість депутатів Європарламенту підтримали пропозицію щодо виділення 1 мільярда євро макрофінансової допомоги Україні.