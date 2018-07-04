Миллиард евро для Украины: в Европарламенте сделали последний важнейший шаг

Президент Европейского парламента Антонио Таяни подписал решение о предоставлении Украине 1 млрд евро макрофинансовой помощи.

Об этом сообщил посол Украины в Бельгии, представитель Украины в ЕС и Европейском сообществе по атомной энергии Михаил Точицкий в Twitter.

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"Решение ЕП и Совета о предоставлении макрофинансовой помощи Украине в размере 1 миллиарда евро было подписано президентом Таяни и председателем Австрии накануне 20-го саммита Украина – ЕС", – отметил дипломат.

Кроме того, он поблагодарил за поддержку всех друзьей Украины в ЕС.

Decision of the EP and the Council providing the Macro-financial assistance to Ukraine amounting 1bn EUR has been signed today by President Tajani and Austrian Presidency on the eve of 20th UA-EU Summit. Thanks a lot for the support to all friends of Ukraine in the EU! — Mykola Tochytskyi (@tochytskyi) 4 July 2018

Напомним, 13 июня Президент Украины Петр Порошенко заявил, что большинство депутатов Европарламента поддержали предложение о выделении 1 миллиарда евро макрофинансовой помощи Украине.