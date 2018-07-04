00:32
5 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
13°C
26°C 13°C
  • пятница
    28°C 18°C
  • суббота
    24°C 16°C
  • воскресенье
    24°C 18°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Туалет в космосе. Актриса на 12 этажей
Вєсті Кремля
22:37, 4 июля
Вести.UA. Новый образ леди Ю. Словцо Кивы
Вєсті.UA
20:13, 4 июля
Бизнес на инвалидах: кто стоит за масштабными грабежами человеческих земель
ЦРУ
09:00, 4 июля
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, 28 июня
Вспомнить Все. НСК Олимпийский: главная арена страны
Згадати все
00:31, 4 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Миллиард евро для Украины: в Европарламенте сделали последний важнейший шаг

81 Читати новину українською
Президент Европарламента подписал решение о предоставлении Украине 1 млрд евро макрофинансовой помощи
Президент Европарламента подписал решение о предоставлении Украине 1 млрд евро макрофинансовой помощи / Geopolitical Intelligence Services

Президент Европейского парламента Антонио Таяни подписал решение о предоставлении Украине 1 млрд евро макрофинансовой помощи.

Об этом сообщил посол Украины в Бельгии, представитель Украины в ЕС и Европейском сообществе по атомной энергии Михаил Точицкий в Twitter.

Читайте также: Миллиард евро для Украины: только одна страна ЕС проголосовала против

"Решение ЕП и Совета о предоставлении макрофинансовой помощи Украине в размере 1 миллиарда евро было подписано президентом Таяни и председателем Австрии накануне 20-го саммита Украина – ЕС", – отметил дипломат.

Кроме того, он поблагодарил за поддержку всех друзьей Украины в ЕС.

Напомним, 13 июня Президент Украины Петр Порошенко заявил, что большинство депутатов Европарламента поддержали предложение о выделении 1 миллиарда евро макрофинансовой помощи Украине.

Теги: Новости Украины Европарламент Европа Новости политики Евросоюз Деньги
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за 4 июля
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук