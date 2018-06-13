Европарламент согласился выделить Украине миллиард евро помощи
Большинство депутатов Европейского парламента поддержали предложение Еврокомиссии о выделении миллиарда евро макрофинансовой помощи Украине.
Об этом в Facebook сообщил президент Петр Порошенко.
"Спасибо всем друзьям Украины в Европарламенте и европейских институтах за единство в поддержке Украины! Это еще одно свидетельство нашего реального прогресса на пути реформ", – отметил президент.
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Окончательное решение о выделении средств должен одобрить Совет Европы.
Источник: 24 Канал
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