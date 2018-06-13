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Європарламент погодився виділити Україні мільярд євро допомоги

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Україні видадуть мільярд євро допомоги
Україні видадуть мільярд євро допомоги / Фото з відкритих джерел

Більшість депутатів Європейського парламенту підтримали пропозицію Єврокомісії про виділення мільярда євро макрофінансової допомоги Україні.

Про це у Facebook повідомив президент Петро Порошенко.

"Дякую усім друзям України в Європарламенті та європейських інституціях за єдність у підтримці України! Це ще одне свідчення нашого реального прогресу на шляху реформ", – зазначив президент.

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Остаточне рішення щодо виділення коштів повинна схвалити Рада Європи.

 

Теги: Новини політики Європарламент Петро Порошенко
Джерело: 24 Канал
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