БПП и "Народному фронту" не выгодна новая ЦИК, – эксперт

Срыв голосования за обновление Центральной избирательной комиссии – это не раскол в правящей коалиции. Новый состав ЦИК не выгоден ни БПП, ни "Народному фронту".

Такое мнение 24 каналу высказал политический эксперт Петр Олещук.

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Всех устраивает нынешний состав ЦИК, который давно утратил легитимность. В "Народном фронте" воспринимают формирование нового состава ЦИК как угрозу досрочных выборов, которые эта партия проиграет и уйдет из политики. Но БПП и "НФ" не могут просто сделать вид, что все нормально. Поэтому, в том числе и для западных партнеров, разыгрывается цирк под названием "Утверждение нового состава ЦИК",

– отмечает Олещук.

Кроме того, политолог обращает внимание на еще один интересный момент – отсутствие в новом составе представителя "Оппоблока". По его мнению, ситуация могла бы быть использована как формальный повод, чтобы сорвать голосование. "Оппоблок" – одна из парламентских фракций. Соответственно, присутствие его представителя в ЦИК важно для легитимности органа.

В то же время, по словам Олещука, пока неизвестно, будет ли обновлен до выборов 2019 года состав ЦИК. Так как сейчас депутаты уйдут на каникулы. А осенью, замечает он, когда парламент снова соберется, де-факто будет разгар президентской кампании.

Если осенью будет сформирован новый состав ЦИК, пока он приступит к выполнению своих обязанностей, это поставит под сомнение успешное проведение выборов. И это может быть использовано как аргумент, чтобы не утверждать новую ЦИК. А старый состав ЦИК может поставить под сомнение результаты выборов. Возможно, такая идея тоже закладывается большинством и президентом. Порошенко и БПП не нужен новый состав ЦИК,

– отметил Петр Олещук.

Эксперт подчеркнул, что нынешний глава ЦИК Михаил Охендовский для Порошенко и БПП – прекрасный руководитель. Он, как Фигаро, слуга двух господ, будет обслуживать всех, кто будет при власти.

Напомним, 5 июля в повестку дня заседания Верховной Рады Украины планировалось поставить вопрос об избрании нового состава Центральной избирательной комиссии. Кандидаты в ЦИК пришли на заседание Верховной Рады. Однако, рассмотрения вопроса так и не состоялось. Когда дело дошло до рассмотрения, почти все фракции высказались против.