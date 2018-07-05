Народні депутати не забажали розглядати питання оновлення складу ЦВК

У четвер, 5 липня, народні депутати України відмовилися на засідання парламенту розпочати звільнення членів Центральної виборчої комісії, термін повноважень яких закінчився, і – призначення замість них нових.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Голова Верховної Ради Андрій Парубій поставив на так зване рейтингове голосування питання про те, чи згідні народні обранці приступити до розгляду цього кадрового питання. Відтак, відповідне рішення підтримали 189 народних депутатів. При цьому для звільнення і призначення членів ЦВК необхідно мінімально 226 голосів парламентаріїв.

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Вчора до мене звернулися низка керівників фракцій з тим, що вони не братимуть участі в голосуванні... Відповідно це ставить під великий ризик формування ЦВК,

– сказав Парубій.

Він також пояснив, що якщо Верховна Рада проголосує за зняття "старих членів ЦВК", а нових не обере, це призведе "до юридичного колапсу всю Українську державу".

Додамо, що з ЦВК у зв'язку із закінченням терміну повноважень повинні бути звільнені Тамара Астахова, Юрій Данилевський, Ігор Жиденко, Тетяна Лукаш, Андрій Магера, Олександр Осадчук, Михайло Охендовський, Броніслав Райковський, Жанна Усенко-Чорна, Олександр Чупахін, Юлія Швець, Олександр Шелестов, Валерій Шелудько.

До слова, 5 липня народні депутати також відмовилися розглядати у першому читанні законопроект (№6688) про блокування сайтів без рішення суду.