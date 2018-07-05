Народные депутаты не захотели рассматривать вопрос обновления состава ЦИК

В четверг, 5 июля, народные депутаты Украины отказались на заседание парламента начать увольнение членов Центральной избирательной комиссии, срок полномочий которых закончился, и назначение вместо них новых.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Глава Верховной Рады Андрей Парубий поставил на так называемое рейтинговое голосование вопрос о том, согласны ли народные избранники приступить к рассмотрению этого кадрового вопроса. Следовательно, соответствующее решение поддержали 189 народных депутатов. При этом для увольнения и назначения членов ЦИК необходимо минимально 226 голосов парламентариев.

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Вчера ко мне обратились ряд руководителей фракций с тем, что они не будут принимать участия в голосовании... Соответственно это ставит под большой риск формирование ЦИК,

– сказал Парубий.

Он также пояснил, что если Верховная Рада проголосует за снятие "старых членов ЦИК", а новых не выберет, это приведет "к юридическому коллапсу все Украинское государство".

Добавим, что из ЦИК в связи с окончанием срока полномочий должны быть уволены Тамара Астахова, Юрий Данилевский, Игорь Жиденко, Татьяна Лукаш, Андрей Магера, Александр Осадчук, Михаил Охендовский, Бронислав Райковский, Жанна Усенко-Черная, Александр Чупахин, Юлия Швец, Александр Шелестов, Валерий Шелудько.

К слову, 5 июля народные депутаты также отказались рассматривать в первом чтении законопроект (№6688) о блокировании сайтов без решения суда.