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"Смоктунчик, під***с і ахметовський клоун": депутати поскандалили в порожній Раді – відео 18+

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Ляшко, Лещенко і Найєм скандалили у Раді
Ляшко, Лещенко і Найєм скандалили у Раді / Кадр з відео

У п'ятницю, 6 липня, народні депутати Сергій Лещенко та Мустафа Найєм поскандалили із головним радикалом Олегом Ляшком.

Коли у порожній сесійній залі залишалось кільканадцять депутатів, між нардепами від "БПП" та лідером радикалів розгорівся конфлікт.

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На відео, яке зуміли зняти журналісти із ложі для преси, достеменно не зрозуміло, з чого почалась суперечка.

Чути, як Лещенко обзиває Ляшка "хлопцем-смоктунцем" і питає "Чи солодкий у Ахметова". Ляшко, в свою чергу, нецензурно обізвав Лещенка.

Видно також, як Ляшко разом зі своїми нардепами підходить до місць, де сидять нардепи від БПП, проте до бійки не дійшло.

Нардеп від "БПП" Мустафа Найєм кілька разів вигукнув на адресу лідера Радикальної партії: "Іди звідси!" "Не ганьби себе і парламент!"

Увага! На відео присутня ненормативна лексика!

Дивіться відео, як Ляшко, Лещенко і Найєм скандалять у Раді:

 

Теги: Новини політики Новини України Олег Ляшко Скандал Верховна Рада Сергій Лещенко Мустафа Найєм
Джерело: 24 Канал
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