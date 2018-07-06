У Раді завелись "зайці": нардеп потішив кумедними сторіз

Народний депутат від "Блоку Петра Порошенка" Сергій Лещенко показав роботу Верховної Ради у п'ятницю у всій красі.

Щоб хоч якось розбавити сірі парламентські будні, нардеп вирішив трохи покреативити.

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Спершу у сторіз на своїй сторінці в Instagram він показав, як відбувається реєстрація депутатів у системі "Рада".

А пізніше показав свій виступ з трибуни та своєї колеги по фракції Світлани Заліщук з кумедними масками емоджі у вигляді зайців.



Лещенко "одягнув" Світлану Заліщук у маску зайця



Лещенко показав себе у масці "зайця"

У мережі почали кепкувати з цього приводу.

Раніше 6 липня Сергій Лещенко неабияк поскандалив у Раді з головним радикалом країни Олегом Ляшком. Не обійшлось без нецензурних висловів.