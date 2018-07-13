Приключения "Малыша Трампа" в Лондоне: забавные коллажи из соцсетей

Пользователи соцсетей отреагировали забавными коллажами на визит президента США Дональда Трампа.

12 июля президент США Дональд Трамп после двухдневного саммита НАТО в Брюсселе прибыл с первым официальным визитом в Великобританию.

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Протестуя против его приезда на улицы Лондона вышли сотни людей. Организаторы акции запустили в небо большой воздушный шар в виде ребенка в подгузнике с лицом, похожим на Дональда Трампа.

Интернет-пользователи показали, как бы выглядел "Малыш Трамп" на официальных встречах вместо реального президента США.

German TV show @heuteshow have replaced Trump with the baby blimp and it's perfect pic.twitter.com/RcDE0juip4 — Marcel Dirsus (@marceldirsus) 13 липня 2018 р.

Thank you from across the pond! We truly appreciate your protests!!

#TrumpBaby pic.twitter.com/5BUXJwFdNP — Deb from IL (@MyRedBeetle) 13 липня 2018 р.

В "Малыша Трампа" появился даже собственный профиль в Twitter.