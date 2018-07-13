Приключения "Малыша Трампа" в Лондоне: забавные коллажи из соцсетей
Пользователи соцсетей отреагировали забавными коллажами на визит президента США Дональда Трампа.
12 июля президент США Дональд Трамп после двухдневного саммита НАТО в Брюсселе прибыл с первым официальным визитом в Великобританию.
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Протестуя против его приезда на улицы Лондона вышли сотни людей. Организаторы акции запустили в небо большой воздушный шар в виде ребенка в подгузнике с лицом, похожим на Дональда Трампа.
Интернет-пользователи показали, как бы выглядел "Малыш Трамп" на официальных встречах вместо реального президента США.
В "Малыша Трампа" появился даже собственный профиль в Twitter.
Источник: 24 Канал
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