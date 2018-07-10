Як проходила рятувальна операція дітей з печери в Таїланді: відео

19 днів підземного полону нарешті позаду – 12-тьох школярів та їхнього тренера підняли на поверхню. За перебігом рятувальної операції, затамувавши подих, увесь цей час спостерігала уся країна – і це не перебільшення.

Майже всі тайські ЗМІ 10 липня вибухнули радісною новиною: з печери на півночі Таїланду вивели на зовні всіх 12 хлопців і їхнього тренера.

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Напередодні всю ніч йшов дощ. Він ледь не змив сподівання на порятунок, але дайвери ризикнули і вранці спустилися під землю.

Діти перебували за 5 км від входу в печеру. Шлях туди нелегкий – через слизькі виступи та затоплені тунелі, глибина одного з яких, до 30-ти метрів, а посередині дороги – вузька ущелина. Деякі ділянки треба було долати виключно з аквалангом. Місію ускладнювало те, що діти ніколи не займалися дайвінгом. Тож їх супроводжували по два професійні водолази.



Дайвери ризикнули спустилися під землю попри негоду

Після виснажливої подорожі дітей виносили на ношах і одразу ж передавали медикам. Зараз вони у лікарні. Частині з врятованих дітей вже вдалось побачити своїх батьків. Втім, поки лише за скляною перегородкою у лікарні. Адже медики побоюються, що через довге перебування у печері вони могли підхопити віруси. Поки лише у двох хлопців виявили ознаки запалення легенів. Інші ж – перебувають у доброму стані.

Ці діти – футболісти, вони сильні та здорові, у них міцна імунна система,

– прокоментував постійний секретар Міністерства охорони здоров'я Таїланду Едсада Чокдумронгук.

Дітей визволяли з печери у три етапи. У неділю першими вивели найслабкіших хлопчиків, останнім вийшов тренер. У рятувальній операції взяли участь 90 професійних водолазів з Таїланду та інших країн. Зокрема – український дайвер Всеволод Коробов, який працює інструктором з дайвінгу в тайському місті Пхукет. А у таборі навколо печери працювали близько тисячі волонтерів з усього світу. Вони готували їжу та чистили одяг рятувальників.

За порятунком юних футболістів з команди "Дикі кабани", затамувавши подих, спостерігав весь світ. У соцмережах тисячі користувачів висловлювали свою підтримку, а цього дня масово вітали їх звільнення. А в Індії діти навіть зібралися на спільну молитву за порятунок бранців підземелля.

Нагадаємо, у підземній пастці місцева футбольна команда разом зі своїм тренером опинилися понад два тижні тому. Вони пішли на екскурсію в печеру. Та коли вони були вже в дорозі, почалися сильні дощі: печеру затопило, тож зворотній шлях виявився заблокованим.

Їх виявили лише на 9-ий день пошуків. Складна рятувальна операція забрала одне життя. Офіцер Саман Гунан, який доправляв юним футболістам кисневі балони, знепритомнів від браку повітря на зворотньому шляху і потонув.