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Як проходила рятувальна операція дітей з печери в Таїланді: відео

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19 днів підземного полону нарешті позаду – 12-тьох школярів та їхнього тренера підняли на поверхню. За перебігом рятувальної операції, затамувавши подих, увесь цей час спостерігала уся країна – і це не перебільшення.

Майже всі тайські ЗМІ 10 липня вибухнули радісною новиною: з печери на півночі Таїланду вивели на зовні всіх 12 хлопців і їхнього тренера.

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Напередодні всю ніч йшов дощ. Він ледь не змив сподівання на порятунок, але дайвери ризикнули і вранці спустилися під землю.

Діти перебували за 5 км від входу в печеру. Шлях туди нелегкий – через слизькі виступи та затоплені тунелі, глибина одного з яких, до 30-ти метрів, а посередині дороги – вузька ущелина. Деякі ділянки треба було долати виключно з аквалангом. Місію ускладнювало те, що діти ніколи не займалися дайвінгом. Тож їх супроводжували по два професійні водолази.

Дайвери ризикнули спустилися під землю попри негоду
Дайвери ризикнули спустилися під землю попри негоду

Після виснажливої подорожі дітей виносили на ношах і одразу ж передавали медикам. Зараз вони у лікарні. Частині з врятованих дітей вже вдалось побачити своїх батьків. Втім, поки лише за скляною перегородкою у лікарні. Адже медики побоюються, що через довге перебування у печері вони могли підхопити віруси. Поки лише у двох хлопців виявили ознаки запалення легенів. Інші ж – перебувають у доброму стані.

Ці діти – футболісти, вони сильні та здорові, у них міцна імунна система,
– прокоментував постійний секретар Міністерства охорони здоров'я Таїланду Едсада Чокдумронгук.

Дітей визволяли з печери у три етапи. У неділю першими вивели найслабкіших хлопчиків, останнім вийшов тренер. У рятувальній операції взяли участь 90 професійних водолазів з Таїланду та інших країн. Зокрема – український дайвер Всеволод Коробов, який працює інструктором з дайвінгу в тайському місті Пхукет. А у таборі навколо печери працювали близько тисячі волонтерів з усього світу. Вони готували їжу та чистили одяг рятувальників.

За порятунком юних футболістів з команди "Дикі кабани", затамувавши подих, спостерігав весь світ. У соцмережах тисячі користувачів висловлювали свою підтримку, а цього дня масово вітали їх звільнення. А в Індії діти навіть зібралися на спільну молитву за порятунок бранців підземелля.

Нагадаємо, у підземній пастці місцева футбольна команда разом зі своїм тренером опинилися понад два тижні тому. Вони пішли на екскурсію в печеру. Та коли вони були вже в дорозі, почалися сильні дощі: печеру затопило, тож зворотній шлях виявився заблокованим.
Їх виявили лише на 9-ий день пошуків. Складна рятувальна операція забрала одне життя. Офіцер Саман Гунан, який доправляв юним футболістам кисневі балони, знепритомнів від браку повітря на зворотньому шляху і потонув.

Теги: Надзвичайні ситуації Таїланд Діти
Джерело: 24 канал
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