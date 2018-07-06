08:38
6 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
27°C
28°C 16°C
  • субота
    25°C 18°C
  • неділя
    26°C 19°C
  • понеділок
    26°C 18°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Футбол без Путіна. Наташі, які рятують світ
Вєсті Кремля
22:25, 5 липня
Вєсті.UA. Вогняна Тимошенко. Зоряна війна Гройсмана з контрабандою
Вєсті.UA
19:42, 5 липня
Бізнес на інвалідах: хто стоїть за масштабними грабунками людських земель
ЦРУ
09:00, 4 липня
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, 28 червня
Згадати Все. НСК Олімпійський: головна арена країни
Згадати все
00:24, 4 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу

Помер рятувальник, який допомагав дітям у затопленій печері в Таїланді

1601 Читать новость на русском
У Таїланді помер дайвер, що рятував дітей з затопленої печери
У Таїланді помер дайвер, що рятував дітей з затопленої печери / apnews.com

У Таїланді загинув колишній військовий водолаз, який брав участь в операції з порятунку дитячої футбольної команди, що опинилася заблокованою в затопленій печері.

Про це повідомляє ВВС.

Читайте також: Знайдені в тайській печері діти можуть лишатися там протягом кількох місяців

Колишній військовий дайвер, який зголосився допомогти, помер минулої ночі близько 2 години,
– розповів заступник губернатора провінції Чіанг Рай Пассакорн Бооньялук.

Відомо, що 38-річний офіцер ВМС Таїланду Самарн Кунан загинув на 13-й день операції. Чоловік був добровольцем і доставляв кисневі балони з третьої камери підземелля саме в те місце, де перебувають діти. На зворотному шляху він втратив свідомість. Спроби реанімувати колишнього дайвера були безуспішними, тому він помер.

За словами заступника губернатора, завдання дайвера полягало в тому, аби доставити дітям кисень, але саме його і не вистачило в аквалангу чоловіку на зворотному шляху.

Зазначається, що Саман Кунан був членом елітного військового морського підрозділу Таїланду, яке входило в рятувальну команду в Чіанг Рай.

Нагадаємо, 2 липня у Таїланді рятувальники знайшли живими усіх 12 підлітків та їхнього футбольного тренера, які 23 червня зникли в затопленій повінню печері Кхао Луанг.

Теги: Жертви Таїланд Діти Надзвичайні ситуації
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Чи слідкуєте ви за скандалом між Холодницьким і Ситником?
5 липня, 15:44 Чи слідкуєте ви за скандалом між Холодницьким і Ситником?
404
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук