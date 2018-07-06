Помер рятувальник, який допомагав дітям у затопленій печері в Таїланді

У Таїланді загинув колишній військовий водолаз, який брав участь в операції з порятунку дитячої футбольної команди, що опинилася заблокованою в затопленій печері.

Про це повідомляє ВВС.

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Колишній військовий дайвер, який зголосився допомогти, помер минулої ночі близько 2 години,

– розповів заступник губернатора провінції Чіанг Рай Пассакорн Бооньялук.

Відомо, що 38-річний офіцер ВМС Таїланду Самарн Кунан загинув на 13-й день операції. Чоловік був добровольцем і доставляв кисневі балони з третьої камери підземелля саме в те місце, де перебувають діти. На зворотному шляху він втратив свідомість. Спроби реанімувати колишнього дайвера були безуспішними, тому він помер.

За словами заступника губернатора, завдання дайвера полягало в тому, аби доставити дітям кисень, але саме його і не вистачило в аквалангу чоловіку на зворотному шляху.

Зазначається, що Саман Кунан був членом елітного військового морського підрозділу Таїланду, яке входило в рятувальну команду в Чіанг Рай.

Нагадаємо, 2 липня у Таїланді рятувальники знайшли живими усіх 12 підлітків та їхнього футбольного тренера, які 23 червня зникли в затопленій повінню печері Кхао Луанг.