Про це 24 Каналу розповіла ведуча Дарина Трунова, зауваживши, що Німеччина готова постачати системи ППО ще кілька років в Україну та може виділити велику суму військової допомоги. Президент України також повідомив, чого наша країна очікує на майбутньому саміті G7.

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Головні заяви з пресконференції Зеленського й Пісторіуса

За словами ведучої, Зеленський насамперед під час зустрічі подякував за вже надану допомогу Україні від Німеччини. Президент та міністр оборони говорили про спільне виробництво зброї і в Україні, і в Німеччині – країна-партнер готова інвестувати свої кошти у розробку далекобійних дронів та балістики.

Німеччина також продовжить постачати нам системи ППО протягом 3 років, навіть якщо буде оголошено перемир'я.

Ми вдячні за збільшення фінансування таких речей, а також за ППО. Це не означає, що 3 роки триватиме війна. Однак нашу землю та спокій наших людей треба захищати якісними системами,

– наголосив Зеленський.

Пісторіус заявив, що додаткова допомога від Німеччини цього року може сягнути 9 мільярдів євро, частина з цих грошей буде виділена на фінансування проєктів виготовлення далекобійної зброї. Однак щодо постачання ракет TAURUS сказав, що це питання поки не обговорюється.

Президент України також повідомив, що зараз наша країна продовжує відстоювати свою позицію щодо посилення санкцій проти Росії, головну роль в цьому рішенні відіграє саме Дональд Трамп. Цю тему обговорять на саміті G7, який проходитиме з 15 до 17 червня.

"Крім того, буде тема про підтримку України, і третє – нам потрібно вже думати та приймати рішення щодо фінансування відновлення нашої держави. Під час війни країна також має жити", – сказав він.

Трунова додала, що, за словами Зеленського, законопроєкт Ліндсі Грема щодо санкцій проти Росії (а також всіх країн, які купують енергоносії в країни-агресорки) координується з європейцями, що є позитивним сигналом.