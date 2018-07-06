Умер спасатель, который помогал детям в затопленной пещере в Таиланде
В Таиланде погиб бывший военный водолаз, участвовавший в операции по спасению детской футбольной команды, которая оказалась заблокированной в затопленной пещере.
Об этом сообщает ВВС.
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Бывший военный дайвер, который вызвался помочь, умер прошлой ночью около 2 часов,
– рассказал заместитель губернатора провинции Чианг Рай Пассакорн Бооньялук.
Известно, что 38-летний офицер ВМС Таиланда Самарн Кунан погиб на 13-й день операции. Мужчина был добровольцем и доставлял кислородные баллоны с третьей камеры подземелья именно в то место, где находятся дети. На обратном пути он потерял сознание. Попытки реанимировать бывшего дайвера были безуспешными, потому он умер.
По словам заместителя губернатора, задача дайвера заключалась в том, чтобы доставить детям кислород, но именно его и не хватило в акваланге мужчиные на обратном пути.
Отмечается, что Саман Кунан был членом элитного военного морского подразделения Таиланда, которое входило в спасательную команду в Чианг Рай.
Напомним, 2 июля в Таиланде спасатели нашли живыми всех 12 подростков и их футбольного тренера, которые 23 июня исчезли в затопленной наводнением пещере Кхао Луанг.