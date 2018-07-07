"Ми всі сильні": діти із затопленої печери у Таїланді написали зворушливі листи батькам

Діти із футбольної команди, які разом з тренером застрягли у затопленій печері на півночі Таїланду, написали листи своїм рідним.

Команда із 12 підлітків-футболістів разом із 25-річним тренером зникла в тайській печері Тхам Луанг наприкінці червня.

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2 липня стало відомо, що усі вони живі, проте через затоплені ходи не можуть вибратись назовні.

Рятувальники зазначають, що діти можуть залишатись у печері навіть впродовж кількох місяців. Їм доставляють їжу, а самі підлітки написати листи підтримки своїм батькам.

Один з хлопчиків написав, що "тренер не задає їм багато домашнього завдання". Інший заспокоїв батьків, що хвилюватись не варто, "адже ми всі сильні".

Юнаки кажуть, що хочеться додому і багато гуляти, пише BBC.

Раніше винахідник Ілон Маск заявив, що має намір відправити своїх інженерів для порятунку дітей у затопленій печері в Таїланді.