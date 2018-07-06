Ілон Маск відправить інженерів для порятунку дітей у затопленій печері в Таїланді

Видатний інженер, винахідник та підприємець Ілон Маск відправить інженерів та техніку для допомоги рятувальникам, які визволяють дітей із затопленої печери в Таїланді.

Про це він написав у Twitter.

Читайте також: Помер рятувальник, який допомагав дітям у затопленій печері в Таїланді

У коментарях Ілон Маск запропонував декілька можливих способів як врятувати дітей.

Як зазначається, що інженери Маска могла б допомогти визначити точне місцезнаходження підлітків використовуючи навігаційне обладнання компанії Space Exploration Technologies Corp., а також системи, що відкачують воду, компанії Boring Co. або потужні акумулятори Tesla Powerwalls.

Поки невідомо, чи прийняла тайська влада пропозицію бізнесмена.

Maybe worth trying: insert a 1m diameter nylon tube (or shorter set of tubes for most difficult sections) through cave network & inflate with air like a bouncy castle. Should create an air tunnel underwater against cave roof & auto-conform to odd shapes like the 70cm hole. — Elon Musk (@elonmusk) 6 липня 2018 р.

Нагадаємо, 2 липня у Таїланді рятувальники знайшли живими усіх 12 підлітків та їхнього футбольного тренера, які 23 червня зникли в затопленій повінню печері Кхао Луанг. Як зазначила Таїландська рятувальна служба, діти можуть ще там лишатися впродовж кількох місяців. Їм потрібно буде навчитися пірнати або зачекати місяці, щоб повені відійшли.