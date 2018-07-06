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Ілон Маск відправить інженерів для порятунку дітей у затопленій печері в Таїланді

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Таїланді знайшли дитячу футбольну команду, яку шукали у печерах 9 днів
Таїланді знайшли дитячу футбольну команду, яку шукали у печерах 9 днів / Фото з відкритих джерел

Видатний інженер, винахідник та підприємець Ілон Маск відправить інженерів та техніку для допомоги рятувальникам, які визволяють дітей із затопленої печери в Таїланді.

Про це він написав у Twitter.

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У коментарях Ілон Маск запропонував декілька можливих способів як врятувати дітей.

Як зазначається, що інженери Маска могла б допомогти визначити точне місцезнаходження підлітків використовуючи навігаційне обладнання компанії Space Exploration Technologies Corp., а також системи, що відкачують воду, компанії Boring Co. або потужні акумулятори Tesla Powerwalls.

Поки невідомо, чи прийняла тайська влада пропозицію бізнесмена.

Нагадаємо, 2 липня у Таїланді рятувальники знайшли живими усіх 12 підлітків та їхнього футбольного тренера, які 23 червня зникли в затопленій повінню печері Кхао Луанг. Як зазначила Таїландська рятувальна служба, діти можуть ще там лишатися впродовж кількох місяців. Їм потрібно буде навчитися пірнати або зачекати місяці, щоб повені відійшли.

Теги: Діти Надзвичайні ситуації Таїланд Ілон Маск
Джерело: 24 Канал
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