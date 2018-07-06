Илон Маск отправит инженеров для спасения детей в затопленной пещере в Таиланде

Выдающийся инженер, изобретатель и предприниматель Илон Маск отправит инженеров и технику для помощи спасателям, которые освобождают детей из затопленной пещеры в Таиланде.

Об этом он написал в Twitter.

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В комментариях Илон Маск предложил несколько возможных способов как спасти детей.

Как отмечается, что инженеры Маска могли бы помочь определить точное местонахождение подростков, используя навигационное оборудование компании Space Exploration Technologies Corp., а также системы, которые откачивают воду, компании Boring Co. или мощные аккумуляторы Tesla Powerwalls.

Пока неизвестно, приняли ли тайские власти предложение бизнесмена.

Maybe worth trying: insert a 1m diameter nylon tube (or shorter set of tubes for most difficult sections) through cave network & inflate with air like a bouncy castle. Should create an air tunnel underwater against cave roof & auto-conform to odd shapes like the 70cm hole. — Elon Musk (@elonmusk) 6 липня 2018 р.

Напомним, 2 июля в Таиланде спасатели нашли живыми всех 12 подростков и их футбольного тренера, которые 23 июня исчезли в затопленной наводнением пещере Кхао Луанг. Как отметила Таиландская спасательная служба, дети могут еще там оставаться в течение нескольких месяцев. Им нужно будет научиться нырять или ждать месяцы, чтобы наводнения отошли.