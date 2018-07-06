Илон Маск отправит инженеров для спасения детей в затопленной пещере в Таиланде
Выдающийся инженер, изобретатель и предприниматель Илон Маск отправит инженеров и технику для помощи спасателям, которые освобождают детей из затопленной пещеры в Таиланде.
Об этом он написал в Twitter.
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В комментариях Илон Маск предложил несколько возможных способов как спасти детей.
Как отмечается, что инженеры Маска могли бы помочь определить точное местонахождение подростков, используя навигационное оборудование компании Space Exploration Technologies Corp., а также системы, которые откачивают воду, компании Boring Co. или мощные аккумуляторы Tesla Powerwalls.
Пока неизвестно, приняли ли тайские власти предложение бизнесмена.
Напомним, 2 июля в Таиланде спасатели нашли живыми всех 12 подростков и их футбольного тренера, которые 23 июня исчезли в затопленной наводнением пещере Кхао Луанг. Как отметила Таиландская спасательная служба, дети могут еще там оставаться в течение нескольких месяцев. Им нужно будет научиться нырять или ждать месяцы, чтобы наводнения отошли.