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22:57, 6 липня
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У Таїланді з затопленої печери врятували всіх хлопчиків і їх тренера

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Із затопленої печери у Таїланді врятували всіх дітей і їх тренера
Із затопленої печери у Таїланді врятували всіх дітей і їх тренера / bbc.com

Рятувальники евакуювали усіх 12 хлопчиків і їхнього футбольного тренера з затопленої у Таїланді печери Тхам Луанг, в якій вони перебували з кінця червня.

Про це повідомляє Bangkok Post.

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У підсумку, операція з порятунку дітей, яка розпочалася 8 липня і тривала три дні завершилася.

Відомо, що під час евакуації з печери, кожну дитину супроводжували два водолаза .Наразі всіх постраждалих доставлять в лікарню.

Напередодні експерти заявляли, що 10 липня – останній день, коли критично важливо евакуювати дітей, адже в країні очікуються дощі, які можуть повністю затопити печеру.

Нагадаємо, 23 червня дванадцятеро підлітків-футболістів та їхній тренер заблукали у печері. У затопленому від дощів підземеллі їх знайшли лише на 9 день пошуків. У п'ятницю, 6 липня, під час рятувальної операції загинув професійний дайвер – офіцер Саман Гунан. Колишній морський піхотинець доставив юним футболістам кисневі балони, а сам знепритомнів через брак повітря.

Теги: Діти Таїланд Надзвичайні ситуації
Джерело: 24 Канал
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