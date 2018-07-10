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Ілон Маск доправив до Таїланду міні-субмарину для порятунку дітей

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Міні-субмарина може бути застосовано і для інших потреб
Міні-субмарина може бути застосовано і для інших потреб / elonmusk

Американський підприємець та винахідник Ілон Маск був особисто присутній при випробуваннях субмарини зібраної його інженерами з частин ракети Falcon 9.

Ілон Маск поширив у своєму Twitter фото входу в печеру Кхао Луанг де застрягли діти.

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Щойно повернувся з печери номер 3. Міні-субмарина готова, якщо потрібно буде. Вона складається з частин ракети та називається "Лісовий вепр" на честь дитячої футбольної команди. Залишаю її тут на випадок, якщо вона знадобиться у майбутньому. Таїланд такий красивий",
– написав Маск.

Раніше він повідомляв, що корпусом субмарини слугує труба для передачі рідкого кисню від Falcon 9. Компактні розміри субмарини дозволяють їй легко проходити у вузьких секторах печери, а невелика вага робить її зручною для супроводження лише двома дайверами.

Нагадаємо, що раніше американський підприємець та інженер Ілон Маск показав відеозапис міні-субмарини розробленої спеціально для допомоги в операції з порятунку дітей, що застрягли у печері Тхам Луанг в Таїланді. Нагадаємо, 2 липня у Таїланді рятувальники знайшли живими усіх 12 підлітків та їхнього футбольного тренера, які 23 червня зникли в затопленій повінню печері Кхао Луанг.

8 липня розпочалася операція з порятунку дітей з печери. Наразі вдалося врятувати вже шістьох з них.

9 липня у Таїланді завершили другий етап рятувальної операції. З печери вивели ще чотирьох хлопців, але під землею залишаються ще четверо дітей-футболістів та їхній тренер. З їх визволенням поспішають, бо зовсім скоро у Таїланді – сезон дощів, які можуть ще більше затопити печеру.

Теги: Ілон Маск Діти Таїланд
Джерело: 24 Канал
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