Розпочалася операція з порятунку дітей з печери у Таїланді

Операція з евакуації 12 школярів та їх футбольного тренера з печери Тхам Луанг у Таїланді розпочалася. Операція з порятунку може тривати кілька днів.

Про це повідомляє ВВС.

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Сьогодні о 06:00 (за київським часом) команда з 13 фахівців по водолазних роботах в печері, в складі якої іноземні фахівці, таїландські військові і п'ять найбільш досвідчених таїландських бойових плавців, вирушили в далекі райони печери. Операція з виведення на поверхню дітей почалася,

– зазначив керівник рятувальної операції, губернатор провінції Чіанг Рай Наронгсак Осатанакорн.

Зазначається, що весь персонал, що не бере участі в операції з порятунку відведено від місця біля входу в печеру. Залишились тільки дайвінг-команда, медики та сили безпеки.

Незрозуміло, як саме дітей будуть діставати з печери. Наронгсак зауважив, що на шляху з печери потрібно буде пропливати під водою та пересуватися в тих місцях, де дозволяє рівень води.

Після анонсу початку операції з порятунку тайські військові аквалангісти опублікували фото, де вони тримають одне одного за руки.

Нагадаємо, 2 липня у Таїланді рятувальники знайшли живими усіх 12 підлітків та їхнього футбольного тренера, які 23 червня зникли в затопленій повінню печері Тхам Луанг.