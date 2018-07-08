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Началась операция по спасению детей из пещеры в Таиланде

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Операция по спасению детей в Таиланде началась
Операция по спасению детей в Таиланде началась / getty

Операция по эвакуации 12 школьников и их футбольного тренера из пещеры Тхам Луанг в Таиланде началась. Операция по спасению может длиться несколько дней.

Об этом сообщает ВВС.

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Сегодня в 06:00 (по киевскому времени) команда из 13 специалистов по водолазным работам в пещере, в составе которой иностранные специалисты, таиландские военные и пять наиболее опытных таиландских боевых пловцов, отправились в дальние районы пещеры. Операция по выводу на поверхность детей началась,
– отметил руководитель спасательной операции, губернатор провинции Чианг Рай Наронгсак Осатанакорн.

Отмечается, что весь персонал, который не участвует в операции по спасению, отведен от места у входа в пещеру. Остались только дайвинг-команда, медики и силы безопасности.

Непонятно, как детей будут доставать из пещеры. Наронгсак отметил, что на пути из пещеры нужно будет проплывать под водой и передвигаться в тех местах, где позволяет уровень воды.

После анонса начала операции по спасению тайские военные аквалангисты опубликовали фото, где они держат друг друга за руки.

 

Напомним, 2 июля в Таиланде спасатели нашли живыми всех 12 подростков и их футбольного тренера, которые 23 июня исчезли в затопленной наводнением пещере Тхам Луанг.

Теги: Дети Таиланд
Источник: 24 Канал
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