Сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы. Если в вашем регионе объявлена воздушная тревога, позаботьтесь о своей безопасности и направляйтесь в укрытие.
Смотрите также По Киеву ударили "Шахедом" с "деталями для сельского хозяйства": где россияне подсмотрели идею
Где сейчас "Шахеды"
Полтавская область движение ударных БпЛА в вашем направлении с Сумщины.
Запорожье движение ударных БпЛА в вашем направлении из Днепропетровской области.
Сумская область – угроза применения врагом ударных БпЛА.
Вражеские БпЛА в южной части Харьковской области изменили курс на Днепропетровскую и Донецкую области.
Вражеские БпЛА в восточной части Харьковской области движутся в западном направлении.
Харьковская область – угроза применения врагом БпЛА.