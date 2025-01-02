Сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы. Если в вашем регионе объявлена воздушная тревога, позаботьтесь о своей безопасности и направляйтесь в укрытие.

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Где сейчас "Шахеды"

00:10, 3 января Полтавская область движение ударных БпЛА в вашем направлении с Сумщины.

23:42, 2 января Запорожье движение ударных БпЛА в вашем направлении из Днепропетровской области.

23:31, 2 января Сумская область – угроза применения врагом ударных БпЛА.

21:49, 2 января Вражеские БпЛА в южной части Харьковской области изменили курс на Днепропетровскую и Донецкую области.

21:39, 2 января Вражеские БпЛА в восточной части Харьковской области движутся в западном направлении.