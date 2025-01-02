Ее использовали вместо типовой CRPA иранского производства или российского модуля "Комета-М", сообщает 24 Канал со ссылкой на Defence Express.

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Что известно о сельскохозяйственных деталях в "Шахедах"

Так, в сети предполагают, что замена конфигурации CRPA может быть вызвана несколькими факторами:

враг ищет возможности для удешевления производства "Шахедов" за счет электронной "начинки";

на это пришлось пойти из-за проблем с производством CRPA на иранских мощностях и "Комета-М" на мощностях российского ВПК;

россияне хотели проверить, как такая система наведения будет работать в условиях реальных боевых действий.

Аналитики также отмечают, что такая конфигурация CRPA (то есть круговое размещение восьми антенн) позволяет системе наведения "Шахеда" лучше противодействовать средствам радиоэлектронной борьбы.

В то же время издание обращает внимание именно на тот факт, что антенны имели маркировку "детали для сельского хозяйства". С одной стороны эта маркировка могла быть лишь способом замаскировать происхождение этих антенн, чтобы обойти санкции. А с другой стороны это действительно могли быть антенны именно для агротехники. Однако в этом случае "сельскохозяйственный" не означает "упрощенный" или "дешевый".

Дело в том, что последние несколько лет во всем мире распространяется тенденция на так называемое "точное земледелие", которое предусматривает в частности активное использование GPS и других систем для навигации. Там идеология буквально предусматривает, что вспашка земли должна происходить с точностью буквально до 1 метра,

– указывают в Defence Express.

В то же время вопрос о том, у кого именно враг мог "одолжить" идею CRPA с круговым размещением антенн остается открытым. Однако вполне вероятно, что такую новацию для системы наведения своих "Шахедов" россияне могли "придумать" путем мониторинга соответствующих научных работ, что есть в открытом доступе.