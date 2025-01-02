Повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Якщо у вашому регіоні оголошено повітряну тривогу, подбайте про свою безпеку та прямуйте в укриття.

Дивіться також По Києву вдарили "Шахедом" із "деталями для сільського господарства": де росіяни підгледіли ідею

Де зараз "Шахеди"

00:10, 3 січня Полтавська область рух ударних БпЛА у вашому напрямку з Сумщини.

23:42, 2 січня Запоріжжя рух ударних БпЛА у вашому напрямку з Дніпропетровщини.

23:31, 2 січня Сумська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.

21:49, 2 січня Ворожі БпЛА у південній частині Харківської області змінили курс на Дніпропетровщину та Донеччину.

21:39, 2 січня Ворожі БпЛА у східній частині Харківської області рухаються у західному напрямку.