В Таиланде во время шторма без вести пропали 49 туристов

В результате мощного шторма в Андаманском море вблизи таиландского острова Пхукет пропали без вести 49 туристов. Из-за бурных волн их лодка потерпела крушение.

По словам губернатора провинции Норрафата Плодтонга, 48 пассажиров плавсредства удалось спасти, еще 49 числятся пропавшими без вести, передает AP.

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Отмечается, что подавляющее большинство пропавших туристов – граждане Китая.

Другая лодка, которая тоже перевернулась из-за шторма на море, перевозила 39 китайских и европейских туристов. Всех их спасли и доставили на сушу.



Лодка со спасенными туристами

Несмотря на мощный ветер и непогоду спасатели продолжают поиск пропавших туристов.



Поиск еще 49 туристов, которые пропали без вести в море, продолжается

По прогнозам синоптиков, непогода в Таиланде продержится до вторника, 10 июля.