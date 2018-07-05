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У Таїланді під час шторму безвісти зникли 49 туристів

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Через потужний шторм в Андаманському морі поблизу таїландського острова Пхукет зникли безвісти 49 туристів
Через потужний шторм в Андаманському морі поблизу таїландського острова Пхукет зникли безвісти 49 туристів / mirror.co.uk

Через потужний шторм в Андаманському морі поблизу таїландського острова Пхукет зникли безвісти 49 туристів. Через бурхливі хвилі їхній човен зазнав аварії.

За словами губернатора провінції Норрафата Плодтонга, 48 пасажирів плавзасобу вдалося врятувати, ще 49 вважають зниклими безвісти, передає AP.

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Зазначається, що переважна більшість зниклих туристів – громадяни Китаю.

Інший човен, який теж перекинувся через шторм на морі, перевозив 39 китайських та європейських туристів. Усіх їх врятували та доправили на сушу.

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Човен із врятованими туристами

Попри потужний вітер та негоду рятувальники продовжують пошук зниклих туристів. 

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Пошук ще 49 туристів, які зникли безвісти у морі, триває

За прогнозами синоптиків, негода в Таїланді протримається до вівторка, 10 липня.

 

Теги: Стихійні лиха Таїланд
Джерело: 24 Канал
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